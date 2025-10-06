< sekcia Slovensko
Odborníci: Pre SR je výzvou udržať začínajúcich učiteľov v školách
Z odboru komunikácie a marketingu rezortu priblížili, že výsledkom tohto úsilia je aj zvýšenie platov zamestnancov v školstve.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Pre Slovensko ostáva naďalej výzvou udržanie začínajúcich učiteľov v školách. Vyplýva to z dát OECD v správe Education at a Glance 2025. Informoval o tom Inštitút vzdelávacej politiky (IVP). Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pre TASR potvrdilo, že si problematiku nedostatku učiteľov, najmä niektorých predmetov, uvedomuje.
„Slovenskí učitelia s menej ako piatimi rokmi praxe sa častejšie rozhodujú pre zmenu povolania, než je priemer OECD. Pomer učiteľov nad 50 rokov zostáva dlhodobo na úrovni priemeru OECD,“ uviedol IVP. Atraktivite povolania a nedostatku zamestnancov v rezorte školstva sa ministerstvo venuje už niekoľko rokov a v súčasnosti robí v tomto smere veľa čiastkových krokov na zatraktívnenie učiteľského povolania.
Z odboru komunikácie a marketingu rezortu priblížili, že výsledkom tohto úsilia je aj zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Čiastočným riešením sú podľa nich aj kompenzačné príspevky pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré rezort poskytuje ako motivačný a stabilizačný nástroj v regiónoch, kde sú náklady najvyššie a nedostatok pedagógov najvypuklejší.
Ako doplnili, začínajúci pedagogickí zamestnanci (PZ) a odborní zamestnanci (OZ) majú nárok na príplatok začínajúcich PZ a začínajúcich OZ. „Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške šesť percent z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej sú PZ/OZ zaradení, v čase, keď je PZ/OZ zaradený v kariérovom stupni začínajúci PZ a začínajúci OZ,“ objasnili z ministerstva.
Systémovou motiváciou je podľa nich priznanie príplatku za profesijný rozvoj za absolvovanie určitého druhu ďalšieho vzdelávania. Podotkli, že profesijný rozvoj sa realizuje aj formou zahraničných stáží, čo učiteľom umožňuje cestovať a spoznávať nové kultúry. Ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov je podľa nich podporované priznaním príplatku za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka. Pedagogickým a odborným zamestnancom tiež patrí za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, špecializačného vzdelávania a inovačného vzdelávania. Pedagogickým a odborným zamestnancom môže byť podľa nich priznaný osobný príplatok za ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosiahnutých pracovných výsledkov, resp. za vykonávanie prác nad rámec pracovných povinností.
Súčasťou aktivít je pomoc a podpora učiteľov prostredníctvom Regionálnych centier podpory učiteľov, ktoré poskytujú mentorov a tí pomáhajú pedagógom a riaditeľom škôl s novým kurikulom, poskytujú poradenstvo a konzultácie v prioritných tematických oblastiach. Zároveň prostredníctvom vzdelávania, vydávaných praktických príručiek na zvládanie rôznych situácií, ale aj už zavedených pravidiel a pripravovaných legislatívnych zmien, rezort sleduje primárny cieľ – chrániť žiakov i učiteľov.
MŠVVaM podporuje aj štipendiá pre študentov, ktorí sa pripravujú na povolania v nedostatkových odboroch. „Najviac učiteľov chýba v predmetoch, ako je matematika, fyzika, chémia a informatika, preto sme štipendiá stanovili aj pre vysokoškolákov, ktorí si vyberajú práve tieto chýbajúce aprobácie. Najlepší študenti môžu v týchto nedostatkových odboroch získať 4000 eur ročne, pričom môžu využiť aj iné štipendijné schémy - pre talentovaných študentov, sociálne či motivačné štipendiá,“ pripomenuli z rezortu. Aj návrh nového zákona podľa rezortu prináša viacero opatrení na zatraktívnenie štúdia.
