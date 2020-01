ODBORNÍCI: Pred cestou do Číny sa dajte zaočkovať

Bratislava 10. januára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča občanom cestujúcim do Číny, aby prijali opatrenia na ochranu svojho zdravia. V meste Wu-chan na východe Číny sa totiž na začiatku januára vyskytlo 59 prípadov vírusovej pneumónie, z toho sedem závažných. U 15 pacientov identifikovali prítomnosť nového koronavírusu. Tieto vírusy u ľudí môžu vyvolať nádchu až pneumóniu, prípadne ochorenia čriev. TASR o tom informovala Jozefína Kaššová z komunikačného referátu ÚVZ SR.



Epidemiológovia odporúčajú, aby sa každý, kto cestuje do Číny, dal predtým zaočkovať proti chrípke. Počas pobytu v krajine by sa mal vyhýbať miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat a tiež priamemu kontaktu s ďalšími zvieratami. Treba dodržiavať prísnu hygienu potravín a počas návštevy i po návrate sledovať svoj zdravotný stav. Pri príznakoch ako horúčka, bolesť na hrudníku alebo ťažkosti s dýchaním po návrate treba vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.



Predpokladá sa, že chorí vo Wu-chane sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny. Pre závažnosť ochorenia a prítomnosť nového druhu koronavírusu krajiny juhovýchodnej Ázie prijali opatrenia na zabránenie šíreniu nákazy a zaviedli zvýšené kontroly zdravotného stavu na letiskách. Európske krajiny zatiaľ monitorujú epidemiologickú situáciu.