Odborníci: Pred oslavami je dobré vysvetliť deťom následky alkoholu
Najlepšie je podľa odborníčky odporúčať úplnú abstinenciu, nealkoholické aktivity i nápoje. Varuje však, že práve počas osláv v partii môže zohrať úlohu spoločenský tlak.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Pred silvestrovskými oslavami by sa mali rodičia s deťmi porozprávať o možných následkoch požívania alkoholu. Mali by apelovať na to, že čas v partii a spoločné aktivity si možno užiť aj na triezvo. V prípade, že deti púšťajú do prostredia, ktoré nepoznajú, je podľa odborníkov vhodné dohodnúť si pravidlá. Odporúča to terapeutka Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ivana Orlický.
„Vyzývame rodičov, ak teda púšťajú deti do prostredia, ktoré možno nepoznajú, je vhodné buď dať podmienku, že tam bude prítomná dospelá osoba alebo si dohodnúť nejaké pravidlá trávenia večera. Určite sa treba otvorene porozprávať o možných následkoch pri konzumácii alkoholu,“ podotkla odborníčka.
Najlepšie je podľa jej slov odporúčať úplnú abstinenciu, nealkoholické aktivity i nápoje. Varuje však, že práve počas osláv v partii môže zohrať úlohu spoločenský tlak. „Zväčša mladšie vekové kategórie trávia Silvestra v skupinách a tam sa človek naozaj dostáva do tlaku - daj si, vypi si, však oslavujeme len raz do roka, nie je to problém,“ vysvetlila Orlický. Je podľa nej potrebné obrniť sa vopred alebo si mieru konzumácie alkoholu strážiť. „Ak sa už človek rozhodne, že pristúpi k nejakému prípitku alebo ku konzumácii alkoholu, je dobré zotrvať pri symbolickom prípitku,“ zdôraznila.
Terapeutka upozornila, že dôležitú úlohu môže zohrať aj emocionálny stav, v ktorom sa človek pri popíjaní alkoholu nachádza. „Aj v praxi sa stretávame s tým, že ak sú ľudia v nejakom depresívno-smútočnom naladení, častokrát očakávajú od alkoholu, že sa nálada alebo ich celkový stav zlepší,“ vysvetlila s tým, že opak býva pravdou. Emocionálny diskomfort sa podľa jej slov alkoholom len prehĺbi a jeho intenzita sa zvýši. Varuje tiež pred tým, že alkohol „búra zábrany“ a spôsobuje nežiadúce modely správania, ktoré môže človek ľutovať.
