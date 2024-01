Odborníci: Pred vstupom na plochu treba skontrolovať hrúbku ľadu

Bratislava 29. januára (TASR) - Pred vstupom na zamrznutú plochu je nutné skontrolovať hrúbku ľadu. Bezpečný ľad pre jednu osobu má hrúbku od desiatich do 15 centimetrov, pre skupinu viacerých osôb je to 20 centimetrov a viac. Vyplýva to z odporúčaní odborníkov Ministerstva vnútra (MV) SR. TASR o tom informoval tlačový odbor rezortu.



"Uvedené hrúbky ľadu však nezaručujú, že sa ľad nemôže preboriť. To, že na niektorých miestach dosahuje ľad na vodnej hladine odporúčanú bezpečnú hrúbku od desiatich do 20 centimetrov a viac, neznamená, že táto hrúbka je po celej jeho ploche," upozornil rezort.



Hrúbku ľadu odporúčajú odborníci skontrolovať ešte pred vstupom na vodnú zamrznutú plochu, napríklad vyseknutím kúska ľadu pri brehu, prípadne zistením jeho hrúbky vrtákom.



Všímať si treba tiež, ako ľadová plocha vyzerá - či je ľad popraskaný, či sa v ňom nachádzajú zamrznuté predmety, prípadne či na niektorých miestach nevyzerá oslabený.



V prípade pokrytia snehovou vrstvou je lepšie sa ploche vyhnúť. "Ľad totiž mrzne pomalšie, ak je na ňom izolačná vrstva snehu," vysvetlil rezort. Ľadu je tiež potrebné načúvať, či nie je počuť tupé zvuky alebo praskanie.



Kontrolovať treba aj počasie a výšku mínusových teplôt, od ktorých závisí, či počas noci alebo dňa nenastal náhly odmäk, ktorý do značnej miery ovplyvňuje štruktúru ľadu. Nikto by nemal vstupovať na zamrznutú vodnú plochu sám.