Odborníci predstavili usmernenie pre diagnostiku alergie u detí
Cieľom usmernenia je zachytiť ochorenie čo najskôr, účinne ho liečiť a predchádzať jeho progresii do astmy.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Odborníci predstavili nové odborné usmernenie, ktoré prináša jednotný postup pre diagnostiku a liečbu alergickej nádchy u detí. Malo by priniesť jednoznačnejší postup pre pediatrov. Informovali o tom hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú imunológiu a alergológiu Peter Pružinec, prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák a hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová na pondelkovej tlačovej konferencii pri príležitosti utorkového (5. 5.) Svetového dňa astmy.
„Je to odborné usmernenie - prvé z približne štyroch, ktoré budú nasledovať,“ uviedol Jeseňák s tým, že usmernenie o diagnostike a liečbe alergickej nádchy u detí by malo vyjsť na konci mája vo vestníku Ministerstva zdravotníctva SR. „Dokument má šesť strán. Má veľmi stručné tabuľky a návody, ako má pediater postupovať,“ doplnil. Usmernenie sa zameriava najmä na včasné rozpoznanie ochorenia v ambulancii pediatra a jeho následný manažment v spolupráci so špecialistom.
Prokopová potvrdila, že pediater je často prvým lekárom, ktorý sa s príznakmi alergie u dieťaťa stretne. „Nové usmernenie mu pomáha lepšie sa zorientovať v diagnostike a liečbe a jasnejšie určuje, kedy pacienta odoslať k alergológovi,“ podotkla.
Cieľom usmernenia je zachytiť ochorenie čo najskôr, účinne ho liečiť a predchádzať jeho progresii do astmy. „Naším cieľom je urobiť včasnú diagnostiku týchto ochorení ešte u detí, u ktorých sa začínajú prvé príznaky,“ dodal Pružinec.
