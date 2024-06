Odborníci: Pri diabete druhého typu je nutné začať včasnú liečbu

Bratislava 25. júna (TASR) - Väčšina pacientov v ambulanciách sú diabetici druhého typu (DM2), ktorý skracuje život až o šesť rokov. Nie je to žiadna miernejšia forma cukrovky. Na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave to uviedol hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy Zbynek Schroner.



"V prípade, že pacienti už majú kardiovaskulárne postihnutie, skrátenie života sa zdvojnásobí na 12 rokov. Ak k diabetu pribudne ochorenie obličiek, hoci aj v počiatočnom štádiu, dĺžka života takého diabetika je až o 16 rokov kratšia," hovorí Schroner. Efektívnym liečebným postupom majú byť podľa jeho slov moderné antidiabetiká, ktoré dokážu riešiť vysokú hladinu cukru v krvi, znížiť krvný tlak i hmotnosť či znížiť srdcovocievne príhody.



"Diabetes musíme začať liečiť od začiatku intenzívne pomocou moderných liekov. Pacienti s DM2 si vyžadujú včasný, komplexný, multifaktoriálny prístup, ktorý zlepšuje kontrolu glykémie, znižuje ďalšie rizikové faktory a zároveň znižuje riziko komplikácií srdca, obličiek a mortality," upozornila predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti Viera Doničová. Dodáva, že ak sa liečba oddiali o rok, riziko kardiovaskulárnych príhod - infarktu, srdcového zlyhávania, cievnej mozgovej príhody - sa zvýši o viac ako polovicu.



Dnes má na Slovensku diabetes okolo sedem percent obyvateľov, čo je približne 350.000 liečených pacientov. Z rôznych prieskumov vyšlo, že každý tretí diabetik nie je zachytený a existuje taktiež veľká skupina "prediabetikov", ktorá je v rukách všeobecných lekárov, podotkla Doničová. "Dalo by sa tak povedať, že až pol milióna ľudí na Slovensku buď diabetes má, nevie o ňom, alebo je vo fáze prediabetu," skonštatovala.



Na ľudí apeluje, aby v prípade zistenia cukrovky druhého typu začali čo najskôr s modernou liečbou u diabetológa, nezanedbávali preventívne prehliadky a upravili svoj životný štýl.