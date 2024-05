Odborníci: Pri kritických situáciách je ideálne realizovať ranné kruhy

Bratislava 18. mája (TASR) - Pri kritických situáciách je ideálne realizovať ranné kruhy. Vytvárajú v triede priestor zdieľať pocity a myšlienky. Učiteľom dávajú návod, ako reagovať a aká bude klíma v triede. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR to uviedlo na svojom webe v súvislosti s nahlasovaním bombových útokov na školách. Spomína aj ďalšie rady pre učiteľov.



V prípade, že tému otvoria žiaci, rezort odporúča odsúdiť násilie a vypočuť si ich. "Žiakov pri zdieľaní len počúvajte. Ak otvoria aktuálne témy, dopýtajte sa ich na to, ako sa cítia. So žiakmi nemusíte samotnú tému diskutovať, len ich prežívanie," priblížil rezort. Radí proaktívne so žiakmi neotvárať krízovú situáciu. "Napriek závažnosti situácie je detský a mládežnícky svet iný ako svet dospelých. Je dôležité na deti a mladých neprenášať naše emócie a úzkosť," zdôraznil.



Ako doplnil, ak niekto v triede prežíva veľmi intenzívne emócie pre krízovú situáciu, učiteľ by mal počas prestávky kontaktovať školský podporný tím alebo centrum poradenstva a prevencie. Tiež v prípade identifikácie možných výrazných konfliktov vo vzťahu k téme v rámci triedy.



Zároveň rezort upozornil na dôležitosť overovania informácií. Poukázal na to, že v krízových situáciách celospoločenského charakteru sa často začnú šíriť konšpiračné teórie o tom, ako to "v skutočnosti" bolo. "Ak sa v triede otvorí diskusia, odporučte žiakom, aby sa nedali strhnúť záplavou informácií na sociálnych sieťach, overovali si informácie z viacerých zdrojov a nezdieľali neoverené správy," uzavrel.