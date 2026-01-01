< sekcia Slovensko
Odborníci: Pri stanovovaní záväzkov treba myslieť na realistické kroky
Pri bilancii roka je podľa psychológov dôležité nerobiť z hodnotenia seba samých súd.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. januára (TASR) - Pri stanovovaní záväzkov do nového roka pomáha zamerať sa menej na veľké, idealizované ciele a viac na realistické kroky, ktoré zohľadňujú energiu, zdravie a súčasnú životnú situáciu. Príliš prísne očakávania totiž zvyšujú riziko sklamania a pocitu zlyhania. Poukázali na to psychológovia z Ligy za duševné zdravie (LDZ).
„Jedným z dôvodov, prečo ľudia vo svojich predsavzatiach zlyhávajú, môže byť aj to, že si dávajú príliš veľké ciele alebo ich definujú veľmi zoširoka. Vtedy je dobré rozmeniť si cieľ na menšie čiastkové, ktoré sa ľahšie splnia,“ uviedli psychológovia pre TASR. Zároveň odporučili uzavrieť rok s rešpektom k tomu, čo bolo náročné. „Uznanie vlastného úsilia je silnejším základom pre zmenu než sebakritika. Nový rok nemusí byť o tom, že idem vytvárať niečo ako nové ja,“ podotkli.
Pri bilancii roka je podľa psychológov dôležité nerobiť z hodnotenia seba samých súd. „Minulý rok je užitočné vnímať ako zdroj informácií, nie ako dôkaz nášho úspechu alebo zlyhania. To, čo nevyšlo, nevypovedá o hodnote človeka, ale o podmienkach, v ktorých sa snažil fungovať,“ dodali pre TASR.
„Jedným z dôvodov, prečo ľudia vo svojich predsavzatiach zlyhávajú, môže byť aj to, že si dávajú príliš veľké ciele alebo ich definujú veľmi zoširoka. Vtedy je dobré rozmeniť si cieľ na menšie čiastkové, ktoré sa ľahšie splnia,“ uviedli psychológovia pre TASR. Zároveň odporučili uzavrieť rok s rešpektom k tomu, čo bolo náročné. „Uznanie vlastného úsilia je silnejším základom pre zmenu než sebakritika. Nový rok nemusí byť o tom, že idem vytvárať niečo ako nové ja,“ podotkli.
Pri bilancii roka je podľa psychológov dôležité nerobiť z hodnotenia seba samých súd. „Minulý rok je užitočné vnímať ako zdroj informácií, nie ako dôkaz nášho úspechu alebo zlyhania. To, čo nevyšlo, nevypovedá o hodnote človeka, ale o podmienkach, v ktorých sa snažil fungovať,“ dodali pre TASR.