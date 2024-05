Odborníci: Pri zamestnávaní živnostníkov by sa mali stanoviť pravidlá

Bratislava 4. mája (TASR) - Zamestnávanie na živnosť by malo dostať jasné pravidlá, aby firmy nevedome neporušovali zákon. Zároveň by sa mali na odhaľovanie spoločností, ktoré obchádzajú zákon, intenzívnejšie zamerať inšpektoráty práce. Upozornili na to odborníci spoločnosti Highgate Law & Tax.



Pozrieť sa na "prsty" firmám, ktoré zamestnávajú fiktívnych živnostníkov, je nevyhnutným krokom, aby nedochádzalo k nelegálnej činnosti. Nedávno to avizoval aj minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Nelegálnym zamestnávateľom hrozí od inšpektorátov práce pokuta vo výške od 2000 do 200.000 eur. Postihnutá môže byť aj fyzická osoba, ktorá vykonávala nelegálnu činnosť.



Na Slovensku môže pracovať podľa spoločnosti Highgate Law & Tax viac ako 100.000 ľudí vo firmách ako bežní zamestnanci, no pritom majú status živnostníkov. Práca na živnosť má mnohé výhody, ako napríklad daňovo-odvodové zmiernenie, preto mnoho firiem láka zamestnancov na tento typ práce. Ľudia tak pomôžu finančne nielen sebe, ale aj zamestnávateľovi s nižšími odvodmi, keďže firmy sú oslobodené od platenia zdravotného a sociálneho poistenia.



Prácu na živnosť najčastejšie využívajú mladí ľudia, ženy s deťmi a ľudia nad 50 rokov. Najviac fiktívnych živnostníkov je podľa daňového právnika spoločnosti Highgate Law & Tax Petra Vargu možné vidieť v stavebníctve, poľnohospodárstve, doprave či vo výrobe. Niektoré povolania však nedovoľujú formu živnosti, ako napríklad čašník.