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Odborníci: Pri zmenách vo výučbe fyziky treba poskytnúť viac podpory
Ministerstvo školstva v uplynulom školskom roku ohlásilo niekoľko zmien, ktoré majú smerovať k praktickejšej výučbe matematiky, ktorá má byť viac prepojená na situácie z reálneho sveta.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Pri zmenách vo výučbe matematiky a fyziky je potrebné učiteľom poskytnúť väčšiu podporu. Tvrdí to organizácia Erudo, ktorá sa venuje zatraktívneniu vzdelávania v STEM (veda, technológie, inžinierstvo/technika, matematika) oblasti.
Ministerstvo školstva v uplynulom školskom roku ohlásilo niekoľko zmien, ktoré majú smerovať k praktickejšej výučbe matematiky, ktorá má byť viac prepojená na situácie z reálneho sveta. Erudo pozitívne hodnotí dôraz na praktickejšie učenie, rozvoj porozumenia a riešenie problémov, ako aj častejšie využívanie projektového a zážitkového učenia. Zároveň vyzýva na dôkladné aplikovanie týchto princípov do škôl v novom školskom roku.
„Matematika sa dá učiť cez reálne situácie, cez financie, dáta či každodenné rozhodovanie. Takýto prístup pomáha žiakom vidieť zmysel toho, čo sa učia,“ vysvetlila metodička organizácie Erudo Eva Gáliková. Zároveň však upozorňuje na potrebu rovnováhy medzi pochopením a zvládnutím základov. Memorovanie má podľa nej vo vyučovacom procese svoje miesto, no nemôže byť cieľom samotným.
„Problém nastáva vtedy, keď sa učenie redukuje na mechanické zapamätanie bez pochopenia. Takéto vedomosti sú krehké a žiaci ich nevedia použiť v praxi. Aj v prieskume zameranom na vzťah Slovákov k matematike a fyzike, ktorý naša organizácia realizovala vo februári tohto roka, sa ukázalo, že ľuďom v škole chýbali najmä príklady prepojené na praktický život,“ doplnila metodička. V praxi to podľa organizácie znamená viac diskusie na hodinách, hľadanie rôznych riešení, prácu v skupinách a prepájanie matematiky s inými predmetmi.
Kľúčovým faktorom úspechu všetkých zmien v školstve je podľa organizácie pripravenosť učiteľov. „Matematika a fyzika patria medzi najnáročnejšie a zároveň najmenej obľúbené predmety. Zmeniť spôsob ich výučby je náročný proces, ktorý si vyžaduje systematickú podporu,“ upozornil riaditeľ organizácie Erudo Marek Mansell. Z dát organizácie vyplýva, že žiaci vnímajú matematiku ako najťažší predmet a majú k nej negatívnejší vzťah než k iným predmetom. V prieskume oveľa lepšie nedopadla ani fyzika. Hoci v náročnosti obsadila až tretie miesto, Slováci ju označili za najmenej obľúbený predmet.
Erudo zdôrazňuje potrebu poskytovať učiteľom praktické metodiky, ktoré im pomôžu pri zavádzaní zmien do výučby. Zároveň poukazuje na dôležitosť systematickej podpory pri práci s rôznorodými triednymi kolektívmi.
Organizácia realizuje program EduPOWER zameraný na dlhodobú podporu učiteľských tímov pri zavádzaní inovatívnych prístupov do vyučovania matematiky, fyziky a techniky. „Program je postavený na intenzívnej ročnej podpore škôl. Učiteľské tímy získavajú inovačné vzdelávanie, metodickú podporu, učebné pomôcky, konzultácie, prezenčné workshopy aj priestor na prepájanie sa s ďalšími školami,“ uviedla Gáliková. Program je pre školy bezplatný. Organizácia spúšťa druhý ročník programu, v rámci ktorého získa komplexnú podporu 50 škôl.
Ministerstvo školstva v uplynulom školskom roku ohlásilo niekoľko zmien, ktoré majú smerovať k praktickejšej výučbe matematiky, ktorá má byť viac prepojená na situácie z reálneho sveta. Erudo pozitívne hodnotí dôraz na praktickejšie učenie, rozvoj porozumenia a riešenie problémov, ako aj častejšie využívanie projektového a zážitkového učenia. Zároveň vyzýva na dôkladné aplikovanie týchto princípov do škôl v novom školskom roku.
„Matematika sa dá učiť cez reálne situácie, cez financie, dáta či každodenné rozhodovanie. Takýto prístup pomáha žiakom vidieť zmysel toho, čo sa učia,“ vysvetlila metodička organizácie Erudo Eva Gáliková. Zároveň však upozorňuje na potrebu rovnováhy medzi pochopením a zvládnutím základov. Memorovanie má podľa nej vo vyučovacom procese svoje miesto, no nemôže byť cieľom samotným.
„Problém nastáva vtedy, keď sa učenie redukuje na mechanické zapamätanie bez pochopenia. Takéto vedomosti sú krehké a žiaci ich nevedia použiť v praxi. Aj v prieskume zameranom na vzťah Slovákov k matematike a fyzike, ktorý naša organizácia realizovala vo februári tohto roka, sa ukázalo, že ľuďom v škole chýbali najmä príklady prepojené na praktický život,“ doplnila metodička. V praxi to podľa organizácie znamená viac diskusie na hodinách, hľadanie rôznych riešení, prácu v skupinách a prepájanie matematiky s inými predmetmi.
Kľúčovým faktorom úspechu všetkých zmien v školstve je podľa organizácie pripravenosť učiteľov. „Matematika a fyzika patria medzi najnáročnejšie a zároveň najmenej obľúbené predmety. Zmeniť spôsob ich výučby je náročný proces, ktorý si vyžaduje systematickú podporu,“ upozornil riaditeľ organizácie Erudo Marek Mansell. Z dát organizácie vyplýva, že žiaci vnímajú matematiku ako najťažší predmet a majú k nej negatívnejší vzťah než k iným predmetom. V prieskume oveľa lepšie nedopadla ani fyzika. Hoci v náročnosti obsadila až tretie miesto, Slováci ju označili za najmenej obľúbený predmet.
Erudo zdôrazňuje potrebu poskytovať učiteľom praktické metodiky, ktoré im pomôžu pri zavádzaní zmien do výučby. Zároveň poukazuje na dôležitosť systematickej podpory pri práci s rôznorodými triednymi kolektívmi.
Organizácia realizuje program EduPOWER zameraný na dlhodobú podporu učiteľských tímov pri zavádzaní inovatívnych prístupov do vyučovania matematiky, fyziky a techniky. „Program je postavený na intenzívnej ročnej podpore škôl. Učiteľské tímy získavajú inovačné vzdelávanie, metodickú podporu, učebné pomôcky, konzultácie, prezenčné workshopy aj priestor na prepájanie sa s ďalšími školami,“ uviedla Gáliková. Program je pre školy bezplatný. Organizácia spúšťa druhý ročník programu, v rámci ktorého získa komplexnú podporu 50 škôl.