Odborníci pripomínajú význam dobrovoľného očkovania

Bratislava 28. apríla (TASR) - Odborníci z úradov verejného zdravotníctva pripomínajú význam dobrovoľného očkovania. Ľudia by podľa nich mali zvážiť očkovanie proti invazívnym meningokokovým ochoreniam, vírusovej hepatitíde alebo kliešťovej encefalitíde. Vysvetlili, že to má svoje opodstatnenie vzhľadom na aktuálny trend vo výskyte ochorení, respektíve možný závažný priebeh choroby. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková pri príležitosti Európskeho imunizačného týždňa.



Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je podľa odborníkov dôležité vzhľadom na lokálne epidémie, ktoré sa cyklicky opakujú asi každých štyri až päť rokov. "Význam očkovania narástol aj vzhľadom na záujem o cestovanie do exotických destinácií so zníženým hygienickým štandardom," priblížili.



Apelujú tiež na očkovanie proti invazívnym meningokokovým ochoreniam. V ich prípade nie je podľa nich až taký problematický počet ochorení, ale dôsledky infekcie. "Úmrtia na meningokokové ochorenia totiž majú podľa evidovaných dát vzrastajúci trend hlavne počas rokov 2015 - 2022, pričom v roku 2022 smrtnosť presiahla 40 percent," ozrejmili.



Význam má podľa odborníkov tiež očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Pripomenuli, že vlani na Slovensku zaznamenali najvyšší výskyt prípadov ochorenia za posledných 60 rokov. "Kliešte, ktoré môžu vírus kliešťovej encefalitídy prenášať, sú vplyvom klimatických zmien počas roka aktívne dlhšie, na rozsiahlejšom území a vo vyššej nadmorskej výške než v minulosti," doplnili.



V prípade ďalších otázok alebo pochybností ÚVZ ľuďom odporúča obrátiť sa na poradne očkovania zriadené na všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. "Odborní pracovníci z oblasti epidemiológie vám radi poskytnú osobné bezplatné konzultácie. Význam očkovania, ako aj riziko, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované, vám vysvetlí aj očkujúci lekár," povedal.



Upozornil, že odporúčané očkovanie nemusí byť plne hradené z verejného zdravotného poistenia. "Vakcíny môžu byť s doplatkom, respektíve ich hradí rodič dieťaťa či samotný záujemca o očkovanie. Presné informácie o úhrade konkrétnej očkovacej látky si overte u svojej zdravotnej poisťovne," dodal.