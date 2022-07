Odborníci pripravujú aplikáciu, odhalí Alzheimera či Parkinsona

Bratislava 22. júla (TASR) - Slovenskí odborníci pripravujú aplikáciu EWA, ktorá dokáže na základe hovoreného opisu obrázkov odhaliť Alzheimerovu alebo Parkinsonovu chorobu. Dobrovoľníci z rôznych regiónov, starší ako 50 rokov, môžu vzorkou reči pomôcť s testovaním aplikácie a urýchliť tak jej zavedenie do praxe.



"Teraz umelú inteligenciu učíme počúvať a vyhodnocovať jednotlivé obrázky s rôznym prízvukom a v rôznych slovenských nárečiach. Zatiaľ máme nahrávky vyše 1200 dobrovoľníkov, z ktorých je viac ako 60 percent z oblasti Bratislavy, časť z východného a zo stredného Slovenska. Aktuálne ešte potrebujeme ľudí starších ako 50 rokov z iných regiónov a najmä s nižším vzdelaním," priblížil programátor Alfréd Zimmerman, ktorý spolu s odborníkmi na neurodegeneratívne ochorenia, Centrom Memory a Ústavom informatiky Slovenskej akadémie vied aplikáciu vytvoril. Dodal, že ak sa podarí zrealizovať všetky nahrávky a potrebné testovanie, do prevádzky by mohla byť spustená koncom leta.



Aplikácia má pomôcť s včasnou diagnostikou, ako aj správne nastavenou liečbou pacientov. "Napríklad v prípade Alzheimerovej choroby vieme, že keď raz začnú odumierať štruktúry v mozgu, ktoré sú dôležité pre dlhodobú a krátkodobú pamäť, myslenie a rozumové schopnosti, ide o nezvratný a neliečiteľný proces. Dá sa však spomaľovať a prejavy demencie zmierňovať, ak sa diagnostikuje včas,“ vysvetlil lekár Vladimír Klement z Agapé Senior Park v obci Horný Bar, v ktorom sa špecializujú aj na starostlivosť o seniorov s neurodegeneratívnymi ochoreniami.



EWA funguje na báze umelej inteligencie, ktorá hodnotí hovorenú reč a jej špecifiká, ako napríklad artikuláciu, rýchlosť reakcie, presnosť či hlasitosť. Na základe toho dokáže vyhodnotiť, či človek trpí degeneratívnymi ochoreniami mozgu - Parkinsonom alebo Alzheimerom. Reč človeka je hodnotená na základe opisu obrázkov rôznych predmetov a činností. "Po každom obrázku do mobilu jednoslovne povie, čo videl. Následne sa mu zjaví komplikovanejší obrázok výjavu, kde je viac osôb a činností, ktoré navzájom súvisia. Na popis tohto obrázka má k dispozícii 90 sekúnd. Celá výpoveď sa nahrá a vyhodnotí," priblížil Zimmermann.