Odborníci: Rok 2025 priniesol najväčšie oslabovanie ľudských práv
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Rok 2025 priniesol podľa Ľudskoprávnej koalície najväčšie oslabovanie ľudských práv od vzniku Slovenskej republiky. Uviedol to riaditeľ Amnesty International Slovensko a zástupca koalície Radoslav Sloboda na stredajšom tlačovom brífingu pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.
Sloboda zároveň informoval o prvej ľudskoprávnej bilancii, ktorá je rozdelená do viacerých oblastí. Tvrdí, že vláda a parlament v priebehu roka opakovane porušovali ľudskoprávne záväzky štátu. „Bilančná správa je nielen zrkadlom toho, kam vláda túto krajinu dostala svojimi krokmi, ale aj kompasom, ktorým sa môže riadiť, ak sa chce vydať na cestu, ktorá bude v súlade s ľudskými právami,“ uviedol.
Za jeden z najzásadnejších zásahov označil novelu ústavy. „Queer ľudia denne čelia útokom a nenávisti, čelia násiliu, diskriminácii a táto ústava sa rozhodla, že ešte niektoré obmedzenia ľudských práv tých ľudí zabetónuje a pridá ešte nové,“ poznamenal.
Zástupkyňa organizácie Možnosť voľby Adriana Mesochoritisová upozornila na oblasť sexuálnych a reprodukčných práv žien. Uviedla, že Slovensko patrí v oblasti interrupčnej politiky medzi najhoršie v Európe. „Od čakacích dôb, ktoré nie sú nijako medicínsky opodstatnené, až po to, že ľudia musia cestovať stovky kilometrov po krajine a nakoniec nemajú ani možnosť medikamentóznej interrupcie,“ doplnila.
Koalícia zároveň poukázala na dopady novely ústavy na prístup detí k informáciám o zdraví a telesnej integrite a vyzvala na odstránenie menštruačného vylúčenia ako hygienickej bariéry pre dievčatá a ženy ohrozené chudobou. V oblasti práv Rómov upozornila na pretrvávajúcu segregáciu rómskych detí a nedostatočné legislatívne nástroje na jej odstraňovanie.
