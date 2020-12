Odborníci: S COVID-19 sa musíme naučiť žiť, vakcíny budú v marci

Bratislava 10. decembra (TASR) – Na život s prítomnosťou nového koronavírusu si bude musieť spoločnosť zvyknúť. Vakcíny by mali byť pre bežných občanov Slovenska približne v marci, prípadne v apríli. Na treťom ročníku odbornej konferencie Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny, ktorú organizuje medicínske vydavateľstvo Solen, na to poukázali odborníci. Hovorili o svojich poznatkoch z obdobia pandémie.



"Budúcnosť najbližšieho obdobia, čiže týždňov a mesiacov, je s najväčšou pravdepodobnosťou taká, že sa budeme často testovať rôznymi spôsobmi. Vakcína by mala byť k dispozícii tiež v relatívne blízkej budúcnosti. Zrejme bude k dispozícii pre bežnú verejnosť zhruba v marci alebo v apríli. Ešte stále je šanca, že bude vynájdený nejaký účinný liek," uviedla epidemiologička Alexandra Bražinová, pričom predpokladá, že spoločnosť sa bude deliť na tých, ktorí nový koronavírus prekonali, na zaočkovaných a časť populácie bude mať stále šancu ochorieť.



Mieni, že je možné, že koronavírus SARS-CoV-2 prejde do endemicity, teda bude v zvýšenej miere prítomný v určitej oblasti. Otázkou podľa epidemiologičky je, či a ako sa stanoví imunitná odpoveď u tých, ktorí ochorenie prekonali. Rovnako zostáva otázne, ako dlho bude vakcína fungovať. Tvrdí, že na Slovensku stále prebieha druhá vlna ochorenia. Poukázala aj na to, že okrem testovania PCR alebo antigénovou formou sa metódou blízkej budúcnosti stane aj tzv. LAMP odber, realizovaný prostredníctvom kloktania a slín.



Riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová vysvetlila, že vo Veľkej Británii zatiaľ k registrácii vakcíny nedošlo, ale ide o takzvanú registráciu šarží. Proces registrácie sa momentálne zatiaľ len realizuje.



Doplnila, že spoločnosť AstraZeneca zatiaľ v rámci Európy nepožiadala o registráciu vakcíny. Spoločnosti Pfizer a Moderna žiadosť podali 1. decembra. "V super ideálnom prípade koncom decembra Európska lieková agentúra vydá stanovisko a komisia rozhodne začiatkom januára. Pri Moderne to bude prvá polovica januára," doplnila s tým, že najúčinnejšou vakcínou bude tá, ktorá bude aplikovaná.



Patológ Michal Palkovič zasa povedal, že na Slovensku sú štyri prípady samovrážd s motívom koronavírusovej infekcie. V dvoch prípadoch sa infekcia nepreukázala. V dvoch prípadoch boli pacienti pozitívni na nový koronavírus, ale nemali zápal pľúc. "Máme veľmi detailne podchytené všetky tieto úmrtia," komentoval s tým, že schválený bol už aj projekt ePrehliadky. Pôjde o elektronizáciu a evidenciu všetkých úmrtí.



Matematik Richard Kollár doplnil, že rizikom, ktoré je spojené s pandémiou nového koronavírusu, je jej dlhodobé trvanie. Prináša aj otázky z oblasti duševného zdravia. Poukázal aj na vyčerpanie zdravotníkov. Rizikom je podľa jeho slov tiež ekonomická núdza, eskalácia napätia v spoločnosti a tiež právne aspekty pandémie.



Podujatie je určené pre širšiu odbornú verejnosť.