Odborníci: S pohybom sa odporúča začať už v detstve

Bratislava 11. novembra (TASR) - S pohybom sa odporúča začať už v detstve. Mal by sa stať rutinou a súčasťou každodenného života. Uviedli to odborníci z úradov verejného zdravotníctva s tým, že zdravotné benefity prináša akákoľvek fyzická aktivita.



"V škole by mali mať deti pohyb najmä na hodinách telesnej výchovy a mimo školy sú vhodné športové krúžky alebo individuálne zvolené činnosti ako prechádzky alebo športové hry s priateľmi," priblížili vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Hana Janechová a zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže Jana Hamade.



Pri výbere športu pre dieťa neexistuje podľa odborníkov jednotné meradlo. "Každý šport je založený na inom pohybovom aj motorickom základe," doplnila Hamade s tým, že pri športe treba dohliadať na správny pohyb a vykonanie cvikov. V prípade, že sa dieťa dlhodobo sa vyhýba fyzickej aktivite, treba sa s ním o význame športu pre jeho zdravie podľa jej slov porozprávať. "Športu sa môže venovať v športovom klube, ale aj rekreačne v kruhu rodiny či súrodencov. Dôležité je, aby mu to robilo radosť," doplnila.



Zdravotné benefity prináša podľa odborníkov akákoľvek fyzická aktivita. Pohyb rozvíja kognitívne funkcie, pozitívne ovplyvňuje myslenie aj učenie, podporuje zdravý rast, vývoj kostí a posilňuje svalstvo. Je tiež prevenciou pred viacerými ochoreniami a ovplyvňuje psychickú pohodu. "Aktívny životný štýl spojený s optimálnou fyzickou aktivitou znižuje stres, smútok alebo, naopak, agresivitu a zlepšuje samotnú psychickú pohodu. Vhodný pohyb u detí zlepšuje aj kvalitu ich spánku," dodala Hamade.