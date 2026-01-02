< sekcia Slovensko
Odborníci: Skúste vstať o 30 minút skôr a zacvičiť si
Ako ďalšiu bariéru pomenúvajú nízku motiváciu.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Fyzickú aktivitu je možné rozdeliť do kratších časových úsekov počas dňa. Pripomínajú to odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na sociálnej sieti. Po sviatkoch odporúčajú zaradiť pohyb do bežného dňa postupne a v primeranom rozsahu.
„Ak nemáte čas na hodinovú rýchlu chôdzu, rozdeľte si ju na desaťminútové časti počas dňa. Vstaňte trochu skôr. Ak máte nabité dni a večer ste už unavený, skúste vstať o 30 minút skôr a zacvičiť si najprv dvakrát do týždňa. Rýchlo zistíte, aké je to príjemné a potom môžete pridať ďalší jeden alebo dva dni,“ uviedol RÚVZ.
Radí tiež premyslieť si zabehnuté rodinné programy. „Vaše víkendy sa môžu zmeniť na rodinné alebo priateľské stretnutia na bicykloch, na korčuliach, na túre alebo pri bazéne,“ dodali odborníci.
Venujú sa aj častej výhovorke, že človek je po práci príliš unavený na cvičenie. Upozorňujú, že nedostatok pohybu môže únavu ešte prehlbovať. „Čo keby ste išli skôr spať, aby ste sa zobudili oddýchnutý? Skúste cvičiť ráno. Veľmi dobre padne 30 minút rýchlej chôdze,“ navrhli.
Ako ďalšiu bariéru pomenúvajú nízku motiváciu. V takých prípadoch odporúčajú nezačínať s vysokými cieľmi a voliť krátke a zvládnuteľné trasy. Aj desať minút pohybu denne môže byť podľa nich vhodným začiatkom. „Nevzdávajte to ani na druhý deň a buďte si istý, že únava sa bude postupne zmenšovať a váš výkon stúpať. Skúste cvičiť v tom čase dňa, keď máte viac energie,“ poradili.
RÚVZ upozorňuje aj na psychické bariéry, ako je hanba alebo obava z cvičenia pred inými ľuďmi. Odborníci zdôrazňujú, že fyzická aktivita má predovšetkým zdravotný význam a netreba ju porovnávať s výkonom iných. V prípade potreby odporúčajú začať s pohybom v domácom prostredí. „Pochváľte sa za svoju námahu a za to, že ste začali plniť svoj záväzok. Ak sa stále necítite uvoľnene pri cvičení v prítomnosti iných ľudí, skúste to najprv sám. Uvedomte si, že s cvičením a s dobrými pocitmi po cvičení stúpne aj vaše sebavedomie,“ dodali.
Ďalším problémom môže byť pocit nudy. Riešením je podľa odborníkov výber takého druhu pohybu, ktorý človeka baví, prípadne striedanie viacerých aktivít. Pomôcť môže aj zapojenie rodiny, priateľov či kolegov, čo podporuje pravidelnosť a zároveň posilňuje sociálne vzťahy.
