ODBORNÍCI: Strava počas leta by mala byť vyvážená, pestrá a ľahšia

Bratislava 28. júna (TASR) - Strava má byť v letných mesiacoch ľahšia, vyvážená a pestrá. Potrebné je ňou dopĺňať aj antioxidanty, ktoré sa spotrebúvajú pri opaľovaní. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



Strava má byť ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, pretože organizmus v lete nepotrebuje vytvárať teplo v takej miere ako v zimných mesiacoch. "Zložením by mala obsahovať dostatok celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín, menej jedál a potravín bohatých na tuky a jednoduché sacharidy," vymenovala Račková.



Obsahovať by strava mala dostatok sezónneho ovocia a zeleniny, ktoré okrem tekutín obsahuje množstvo cenných výživových zložiek, ako sú vitamíny a minerály, enzýmy, vláknina. Slnečné žiarenie spotrebúva najmä pri opaľovaní antioxidanty v organizme. "Ide najmä o antioxidanty, ktoré možno doplniť stravou, ako vitamíny A, C a E," spresnila hovorkyňa. Vitamín A sa nachádza napríklad v mrkve, paradajkách, malinách, marhuliach, masle, rybách. Vitamín C v ovocí ako čierne ríbezle, jahody, citrusové ovocie, kivi, maliny, černice, v zelenine ako paprika, karfiol, kel, kaleráb, paradajky či v zemiakoch. Vitamín E je v rastlinných tukoch a olejoch, zelenine, orechoch, obilných klíčkoch. "Veľmi účinným antioxidantom je však aj lykopén. Obsahujú ho paradajky alebo červený melón," dodala Račková.



Vysoké teploty v lete vedú aj k zvýšeným stratám vody z organizmu najmä potením, čo je spojené aj so stratou minerálov vrátane sodíka. "Zvýšenú opatrnosť venujte takzvaným epidemiologicky rizikovým potravinám, najmä pokiaľ nie je zaručená dostatočná hygiena pri ich výrobe, skladovaní a manipulácii s nimi, ako zmrzlina, lahôdky, cukrárske výrobky, pokrmy pre dojčatá a deti," zdôraznila Račková.