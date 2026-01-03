< sekcia Slovensko
Odborníci: Striktné predsavzatia nemusia vydržať, lepšie sú malé ciele
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Striktné predsavzatia, že človek od nového roka prestane fajčiť alebo piť, často vydržia len veľmi krátko. Lepšie je sa na také rozhodnutie vopred pripraviť a stanoviť si menšie ciele. Odborníci z Centra pre liečbu drogových záležitostí (CPLDZ) odporúčajú vyskúšať byť na začiatok bez alkoholu či fajčenia napríklad mesiac.
„Dať si impulzívne predsavzatie, že od 1. januára nebudem fajčiť, často nefunguje, lebo to vydrží veľmi krátko. Vždy je dobré sa na takéto rozhodnutie pripravovať postupne a radšej ho možno odložiť a prijať, až keď som presvedčený o tom, že do toho idem,“ vysvetlila terapeutka CPLDZ Ivana Orlický.
Ako uviedla, terapeuti odporúčajú vyskúšať také predsavzatie napríklad na február, teda najkratší mesiac v roku, a potom zvážiť rozhodnutie prestať úplne. „Po februárovej skúsenosti sa môžu rozhodnúť, že s tým budú niečo viac robiť, a omnoho viac sa budú venovať tejto myšlienke, ako keď si to povedia len tak ad hoc,“ ozrejmila odborníčka.
Je podľa nej dôležité dávať si reálne predsavzatia, ktoré je možné splniť. „Často je menšie predsavzatie viac a som ho schopná alebo schopný splniť, ako si stavať vzdušné zámky a potom úplne, úplne zlyhať,“ uzavrela.
