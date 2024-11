Odborníci sú znepokojení aktuálnym stavom ochrany prírody na Slovensku

Bratislava 26. novembra (TASR) - Zástupcovia prírodovednej obce sú znepokojení aktuálnym stavom ochrany prírody a životného prostredia na Slovensku. Vedenie aj jeho nominanti v rezortných organizáciách sa podľa nich dopustili mnohých prešľapov, chýb a krokov smerujúcich proti záujmom ochrany životného prostredia. Vedecké spoločnosti preto podpísali otvorený list, ktorý adresovali prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, vláde a Národnej rade SR.



Vedci kritizujú odvolanie vyše 50 odborníkov z vedúcich pozícií v organizáciách podriadených Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR a prijatie novely zákona o ochrane prírody, ktorú označili za škodlivú. "Myslíme si, že tieto škody sú dôsledkom odbornej nespôsobilosti vedenia MŽP a jeho nominantov, ale, žiaľ, aj snahou zámerne oslabiť ochranu prírody na Slovensku s cieľom presadzovať nekontrolované nakladanie s prírodnými zdrojmi. Nadobudli sme teda jednoznačné presvedčenie o tom, že rezort pod jeho súčasným vedením prestal plniť svoju elementárnu úlohu, ktorou je ochrana nášho spoločného životného prostredia," skonštatovali.



Odborníci sú presvedčení, že MŽP je vedené v rozpore so súčasnými vedeckými poznatkami a trendmi v oblasti ochrany prírody. Ide napríklad o presadzovanie ťažby v horských lesoch namiesto ich ponechania na samovývoj, rezignovanie na overené formy prevencie a osvety pri spolunažívaní s veľkými šelmami a obnovenie ich lovu, presadzovanie výstavby nových vodných diel či vytváranie a živenie umelých konfliktov medzi ochranou prírody a poľnohospodármi, vodohospodármi, lesníkmi, súkromnými vlastníkmi pozemkov alebo návštevníkmi prírody.



"Vzhľadom na rozsah a dosah negatívnych krokov a postojov vedenia MŽP si myslíme, že v SR je v súčasnosti závažným spôsobom porušované ústavné aj medzinárodné právo občanov na priaznivé životné prostredie. Sme presvedčení, že pokiaľ budú pokračovať nastolené pomery, Slovensko napokon príde o milióny eur z plánu obnovy a eurofondov a budú voči nej zo strany Európskej komisie vedené infringementy, ktoré vyústia až do vysokých pokút," tvrdia zástupcovia vedeckej a odbornej verejnosti. Upozorňujú, že v prírode môžu nastať ťažko zvrátiteľné až nenapraviteľné škody.



Odborníci preto vyzývajú vládu k "okamžitému zastaveniu rozvratu ochrany prírody a vyvodeniu osobnej zodpovednosti voči jej vykonávateľom". Súčasne apelujú na nápravu všetkých pochybení a škôd, ktoré boli v oblasti životného prostredia spôsobené.



Taktiež žiadajú prezidenta, aby vo svojej funkcii využíval všetky svoje ústavné právomoci a povinnosti na ochranu životného prostredia. K tým podľa vedcov patrí aj vetovanie sporných legislatívnych návrhov a ich napádanie na Ústavnom súde SR. Vyzývajú aj poslancov parlamentu, aby začali prijímať a schvaľovať také legislatívne nariadenia, ktoré nebudú namierené proti cieľom ochrany životného prostredia, ale ktoré posilnia ich postavenie v legislatíve.



List podpísala Asociácia slovenských geomorfológov pri Slovenskej akadémii vied (SAV), Slovenská arachnologická spoločnosť, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Slovenská sekcia Európskej spoločnosti vedcov a odborníkov pre ochranu prírody.



Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) považuje vyjadrenia rôznych ochranárskych združení a spolkov "za plytký politický pamflet". "Rezort životného prostredia je dnes pod mojím vedením lídrom v čerpaní eurofondov. Ak mali títo predstavitelia obavy o eurofondy, mali svoje požiadavky smerovať na predošlé vedenia rezortu, keď prepadlo vyše 400 miliónov eur," poznamenal Taraba. Komunikuje tiež s Európskou komisiou pri realizácii projektov z plánu obnovy.



MŽP deklaruje, že bude pri ochrane prírody rešpektovať európske záväzky a postupovať v súlade s platnou legislatívou. Odmieta však aktivistickú politiku ničnerobenia. Nebude sa tiež nečinne prizerať na šírenie lykožrútovej kalamity a vysychanie slovenských lesov. "V národných parkoch, s výnimkou najchránenejších území, sa bude vykonávať aktívny manažment územia prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia, a to na základe individuálneho a odborného posúdenia reálneho stavu lesných biotopov," uviedlo.