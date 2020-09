Odborníci upozornili na možnosť úniku údajov o testovaných na COVID-19

Bratislava 17. septembra (TASR) - Slovenská bezpečnostná IT spoločnosť Nethemba upozornila na kritickú zraniteľnosť v aplikácii Moje ezdravie, na základe ktorej získala osobné informácie o viac ako 130.000 pacientoch, ktorí boli v SR testovaní na COVID-19. Okrem iného získala ich rodné čísla aj výsledky testov. TASR to potvrdil výkonný riaditeľ spoločnosti Pavol Lupták s tým, že chyba umožňovala získať informácie o všetkých viac ako 390.000 pacientoch v databáze.



Problém spoločnosť nahlásila v nedeľu 13. septembra vládnej kyberbezpečnostnej jednotke CSIRT.sk. „K oprave uvedenej zraniteľnosti došlo 16. septembra zhruba medzi 16.30 h - 16.50 h. Až po oprave tejto zraniteľnosti sme sa rozhodli uvedenú zraniteľnosť publikovať,“ ozrejmila spoločnosť. Zároveň upozornila, že útočník dokázal k údajom všetkých pacientov pristúpiť bez akejkoľvek autentifikácie a špeciálnych technických znalostí. Rovnako, že chýbali mechanizmy, ktoré by znemožňovali masívne sťahovanie údajov, a všetky dáta boli v nešifrovanej, teda nezabezpečenej forme.



Na základe toho sa dali získať osobné informácie každého pacienta, ako meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, mobilné číslo, miesto pobytu, informácie o klinických príznakoch či dátum vyšetrenia, druh testu a jeho výsledok.



„Uniknuté informácie ako meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, mobilné číslo, miesto pobytu či email dokážu byť zneužité na sofistikované cielené útoky sociálneho inžinierstva (phishing, vishing a iné). Využitím ďalších dostupných informácií ako výsledok testu, informácia o zdravotnej poisťovni či názve laboratória, ktoré vykonalo testy, je možné realizovať sofistikované cielené ,scam' útoky,“ upozornila Nethemba.



Podľa advokáta ide v tomto prípade o kybernetický bezpečnostný incident aj porušenie ochrany osobných údajov. Ozrejmil, že porušenie ich ochrany musí Národné centrum zdravotníckych informácií oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov SR. „Notifikovať treba aj dotknuté osoby. Vzhľadom na to, že únik údajov sa týka státisícov fyzických osôb, by ich informovanie vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade treba informovať verejnosť alebo prijať podobné opatrenie, aby dotknuté osoby boli informované,“ vysvetlil pre TASR Peter Kováč z advokátskej kancelárie Kinstellar. Vzhľadom na počet dotknutých osôb predpokladá udelenie vysokej pokuty.