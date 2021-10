Odborníci upozorňujú na nebezpečenstvo pneumokokov

Bratislava 22. októbra (TASR) – Počas jesene treba počítať so zvýšeným výskytom pneumokokových infekcií, ktoré ohrozujú najmä starších ľudí. Odborníci upozorňujú, že v kombinácii s vírusovými ochoreniami, ako chrípka alebo ochorenie COVID-19, sa zvyšuje riziko ďalšej infekcie s ťažkým klinickým priebehom a vysokou úmrtnosťou. Ideálnou ochranou je podľa nich triáda očkovania.



"Významným rizikovým faktorom z hľadiska miery úmrtnosti a hospitalizácií sú koinfekcia, teda súčasne prebiehajúca infekcia alebo následná infekcia. Pri súčasne prebiehajúcej infekcii invazívneho pneumokokového ochorenia a ochorenia COVID-19 je riziko úmrtia až 63,2 percenta," priblížil Štefan Laššán zo Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).



Priebeh a liečba pneumokokových infekcií sú podľa lekárov vzhľadom na slabšiu imunitu závažnejšie u starších ľudí a chronických pacientov. Mimoriadne rizikovou skupinou sú seniori žijúci v kolektívoch, teda napríklad klienti zariadení sociálnych služieb. Na Slovensku pre nich platí povinné očkovanie proti chrípke a pneumokokom.



Odborníci v tejto súvislosti pripomínajú význam preventívnych opatrení, ako napríklad pravidelné vetranie miestností či dodržiavanie pravidla R-O-R. Odporúčajú najmä očkovanie. Ideálnu ochranu očkovaním pred respiračnými ochoreniami podľa nich predstavuje takzvaná triáda očkovania, teda kombinácia ochrany proti ochoreniu COVID-19, proti chrípke a tiež pneumokokom.



"U osôb nad 50 rokov sa môžu podávať vakcíny proti chrípke a pneumokokom súbežne, každá do iného miesta vpichu. Vakcína proti ochoreniu COVID-19 sa podáva s odstupom 14 dní od očkovania proti chrípke a pneumokokom z dôvodu lepšieho rozlíšenia prípadných nežiaducich účinkov," vysvetlili odborníci. Dodali, že pneumokoková vakcinácia sa odporúča aj pacientom, ktorí prekonali vážny priebeh ochorenia COVID-19, a to približne 15 až 30 dní po ukončení izolácie. "Ak je ešte pacient v ústavnej starostlivosti, zdravotnícky personál určí vhodný termín na podanie vakcíny s ohľadom na klinický stav."



Hlavnými klinickými formami pneumokokových ochorení sú invazívne ochorenia, ako meningitída, pneumónia a tiež neinvazívne alebo mukózne ochorenia, kam zaraďujeme napríklad zápal stredného ucha a zápal prínosových dutín.