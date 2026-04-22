Odborníci upozorňujú na potrebu prevencie pri hormonálnych ochoreniach
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Hormonálne ochorenia pribúdajú. Čoraz častejšie sa objavujú aj u mladších ročníkov. Upozornili na to odborníci zo Slovenskej endokrinologickej spoločnosti (SES) na stredajšej tlačovej konferencii. Zdôraznili pri tom potrebu prevencie a včasnej diagnostiky.
„Najväčším mýtom o hormónoch je presvedčenie, že sa týkajú najmä sexuálnych funkcií či fertility. V skutočnosti hormóny riadia celý organizmus a významne ovplyvňujú metabolické, kardiovaskulárne, kostné aj psychické zdravie,“ priblížil prezident SES Juraj Payer.
Za znepokojivý označil posun výskytu endokrinných ochorení do mladších vekových skupín. „Čoraz častejšie vidíme inzulínovú rezistenciu, diabetes 2. typu, syndróm polycystických ovárií či poruchy štítnej žľazy u ľudí v produktívnom veku. To má dlhodobé zdravotné aj sociálne dôsledky,“ podotkol.
Odborníci v tejto súvislosti zdôraznili potrebu prevencie a včasnej diagnostiky. „Hormonálne ochorenia sú často veľmi dobre liečiteľné, ak sa zachytia včas. Nejde o jednorazový výsledok z laboratória, ale o dlhodobú rovnováhu, ktorá si vyžaduje individuálny prístup a aktívnu spoluprácu pacienta,“ doplnil Payer.
Odborníci na ľudí apelovali, aby nepodceňovali preventívne prehliadky a skríningy. Zároveň upozornili na to, že prvé príznaky hormonálnych porúch sú často nenápadné, no netreba ich prehliadať. „Medzi najčastejšie patrí dlhodobá únava, poruchy spánku, nevysvetliteľné zmeny hmotnosti, zhoršená koncentrácia, zmeny nálady či zvýšená citlivosť na chlad alebo teplo. Práve preto bývajú dlhodobo prehliadané,“ dodal člen výboru SES Martin Kužma.
