Odborníci upozorňujú spotrebiteľov na nevhodnú ovocnú desiatu pre deti

Bratislava 14. novembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje spotrebiteľov na ovocné pyré nevhodné pre deti a dojčatá do troch rokov. Sú nimi 200 g dojčenské výživy Hello XXL s rôznymi príchuťami. Vo výrobkoch zistili hygienici zvýšený obsah rezíduí pesticídov. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ.



Upozornenie sa vzťahuje na 200 g balenie Hello XXL ovocnej desiatej s jablkami s dátumom trvanlivosti do 1. apríla 2026, rovnako na 200 g Hello ovocnú desiatu s broskyňami s dátumom trvanlivosti do 27. marca 2026. "Uvedené potraviny sú umiestnené na trh ako potraviny pre bežnú populáciu, t. j. deti od troch rokov a dospelých, pre ktoré spĺňajú všetky limity na obsah rezíduí pesticídov v potravinách," vysvetlil ÚVZ.



Úrad spresnil, že množstvo rezíduí pesticídov nie je v súlade s európskymi a slovenskými normami, ktoré stanovujú limity pre detské potraviny. "Na etikete potravín chýba informácia o vhodnom veku, od ktorého možno príslušnú potravinu konzumovať, ich obal však obsahuje grafické prvky používané v minulosti na etiketách detských potravín," informoval.



ÚVZ SR pri nákupe odporúča spotrebiteľom dôkladne si preštudovať etiketu potravín s dôrazom na informáciu o vekovej kategórii, pre ktorú je potravina určená.