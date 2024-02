Odborníci v oblasti ochrany obetí násilia kritizujú trestnú novelu

Bratislava 14. februára (TASR) - Odborníci v oblasti ochrany a pomoci obetiam násilia vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby napravili ubližujúce a škodlivé zásahy do práv obetí trestných činov, ktoré prináša novela Trestného zákona. Apelujú, aby neskracovali legislatívne procesy či procesy potrebné na dosiahnutie spravodlivosti, rovnako tak aby nevytláčali odborné názory na okraj. Uvádzajú to v stanovisku, pod ktoré sa podpísalo niekoľko desiatok odborníkov.



Nad zmenami, ktoré novela zákona prináša, vyjadrujú znepokojenie. Zdôvodnenia, ktoré poslanci ponúkli v rozprave, nie sú podľa nich založené na odbornom poznaní problematiky násilia. "Naopak, sú hlboko dehonestujúce voči ľuďom, ktorí sexuálne násilie a zneužívanie prežili. Jednoznačne ukazujú, že v našej spoločnosti stále pretrvávajú mýty, ktoré spochybňujú ich bolesť, strach a poníženie," odkazujú.



Svojimi vyjadreniami podľa nich poslanci vyslali signál znásilneným osobám a sexuálne zneužívaným deťom, že im nebudú veriť. A v prípade, ak po rokoch naberú odvahu hovoriť, bude to už len ich problém. A to aj v prípade, ak pôjde o páchateľa, ktorý znásilnil viacero žien alebo zneužil desiatky detí. Podľa novely by sa totiž mali brať do úvahy iba tie obete znásilnenia, ktorým ublížil za posledných desať rokov.



V praxi môžu zmeny znamenať napríklad aj to, že všetky doteraz nevyšetrené prípady znásilnení z rokov 2004 až 2014 budú premlčané a páchatelia nepostihnuteľní. "Ide nielen o nenahlásené prípady, ale aj o situácie, keď bolo trestné oznámenie už podané, ale polícia doteraz nikoho neobvinila," upozorňujú odborníci.



Dlhé premlčacie doby v prípade znásilnení majú podľa nich svoje opodstatnenie. Pripomínajú, že mnohé ženy majú vážne dôvody na to, aby znásilnenie nenahlásili "hneď". Napríklad aj preto, lebo žijú s násilníkom v jednej domácnosti, majú deti a bezpečnejšie pre ne je nejaký čas ešte zotrvať. V niektorých prípadoch ich odrádza vedomie, že by mohol byť páchateľ ešte násilnejší. Môže ísť tiež o deti, ktorým by to nikto neuveril, prípadne môže ísť o iné zraniteľné skupiny ľudí, napríklad s telesným či mentálnym znevýhodnením.



Odborníci tiež pripomínajú, že k novele Trestného zákona došlo v čase, keď Rada Európy a Európsky parlament dosiahli politickú zhodu o smernici zameranej na zastavenie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Zhodli sa tiež na opatreniach zameraných na predchádzanie znásilneniu a zvýšenie kultúry súhlasu.