Odborníci varujú: Plná školská taška môže škodiť detským chrbtom
Rodičia by podľa odborníkov mali pravidelne kontrolovať aktovky najmä menším deťom, či v nich nenosia zbytočnosti.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Hmotnosť plnej školskej tašky by nemala byť vyššia než desať percent hmotnosti dieťaťa. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Dodal, že aktovka má zároveň zaisťovať dieťaťu stabilitu a kopírovať tvar chrbtice. Vyrobená by mala byť z kvalitných, zdraviu neškodných materiálov a proporcionálne zodpovedať telesným parametrom detí.
„Popruhy nesmú byť príliš úzke, musia byť nastaviteľné a obopínať obe plecia rovnomerne, aby sa hmotnosť školskej tašky rozdelila rovnako. Taktiež majú byť z mäkkého materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali do kľúčnej kosti,“ dodali odborníci. Školské aktovky musia byť podľa nich na zadnej strane upravené tak, aby nemali tlačiace hrany alebo miesta. Požiadavka sa považuje za splnenú, ak sú miesta dotyku s chrbtom mäkko vystužené a pri skúške sa neobjavia žiadne ostré hrany.
ÚVZ spresňuje, že taška žiakov 1. a 2. ročníka by nemala vážiť viac ako 2,5 kilogramu. Pre žiakov 3. a 4. ročníka je maximom 3,5 kilogramu a pre piatakov a šiestakov 4,5 kilogramu. Najstarší žiaci druhého stupňa, teda siedmaci až deviataci, by mali nosiť tašky ťažké najviac do piatich kilogramov. Úrad zároveň zdôrazňuje, že ide o odporúčané hodnoty, nie o právne záväzné limity.
Objasnil, že príliš ťažká aktovka preťažuje svalstvo chrbtice a prispieva k stuhnutiu svalov v krčno-hrudnej časti chrbtice. „Nadmerná hmotnosť školskej tašky je považovaná za jeden z faktorov, ktorý spôsobuje u detí školského veku rozvoj chybného držania tela. Dlhodobé preťaženie chrbtice môže spôsobiť trvalejšie ťažkosti, deformácie a aj vznik skoliózy,“ podotkol ÚVZ.
Rodičia by podľa odborníkov mali pravidelne kontrolovať aktovky najmä menším deťom, či v nich nenosia zbytočnosti, ale iba pomôcky, ktoré potrebujú každý deň do školy - zošity, učebnice, peračník a desiatu. „Skúste nahradiť ťažké veci ľahšími. Príkladom sú tvrdé dosky. Je možné ich vymeniť za ľahšie plastové dosky. Deti tiež nemusia nosiť plnú fľašu s vodou. Stačí aj poloplná, ktorú si vodou dopustia v škole,“ poradili.
Ako dodali, nemenej dôležité je umiestnenie školskej tašky na chrbte dieťaťa. „Umiestniť tašku v strede chrbta je významnou podporou správneho držania tela dieťaťa. Najmä u detí v prvých ročníkoch by mala byť taška nosená stále rovno na chrbte a nie príliš hlboko (teda s nie príliš dlhými remeňmi),“ poznamenali. Rodičom odporúčajú tiež dohodnúť sa so školou, aby si deti mohli časť učebníc a pomôcok nechávať v triede a nemuseli ich nosiť každý deň.
