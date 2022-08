Odborníci varujú pred jesenným nárastom ochorení COVID-19

Bratislava 11. augusta (TASR) - Odborníci očakávajú nárast ochorení COVID-19 na jeseň. Dôvodmi nárastu sú podľa nich najmä návraty z dovoleniek, začiatok školského roka či presun podujatí do interiérov. Ministerstvo zdravotníctva SR, konzílium odborníkov a Úrad verejného zdravotníctva SR preto upozorňujú na dôležitosť dodržiavania odporúčaní.



"Nie je naším cieľom robiť opatrenia týkajúce sa povinností, chceli by sme ísť cestou odporúčaní a informácií, ako sa chrániť," skonštatoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. Návrat k režimu OTP sa podľa neho neočakáva.



Mikas pripomenul, že v súčasnosti platia dve vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. "Jedna sa týka použitia respirátorov, druhá izolácie počas karantény," doplnil. Zároveň vyzval podniky a zamestnávateľov, aby si aktualizovali svoje pandemické pohotovostné plány napríklad, ako by postupovali, keby im vypadla určitá časť zamestnancov.



Hlavný hygienik apeluje tiež na občanov, aby si svoje zdravie chránili. Vyzdvihol význam očkovania, hygieny rúk a zásady respiračnej hygieny. Odborníci dodali, že dôležité je tiež dodržiavanie fyzického odstupu či vyhýbanie sa kontaktu s chorými osobami a uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí.