Odborníci varujú pred psychiatrizáciou adolescentov
Prežívanie a správanie detí a adolescentov je čoraz častejšie interpretované ako neprimerané či chorobné, hoci v skutočnosti nejde o poruchu.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Prežívanie a správanie detí a adolescentov je čoraz častejšie interpretované ako neprimerané či chorobné, hoci v skutočnosti nejde o poruchu. Upozornili na to odborníci s tým, že ide o jav nazývaný psychiatrizácia adolescentov. V tejto súvislosti apelujú na tvorcov verejných politík a stratégií, aby svoju pozornosť v najbližšom období zamerali na primárnu prevenciu a posilnenie duševnej pohody detí a mládeže. TASR o tom za Inklucentrum informovala Anežka Palajová.
„Potrebujeme prehodnotiť riešenia, ktoré ako spoločnosť ponúkame. Terciárna intervencia - psychiatrická, psychoterapeutická starostlivosť či krízová intervencia - má svoje nezastupiteľné miesto, no jej nadmerné zdôrazňovanie a medializácia môže zatieniť základné preventívne princípy a prístupy,“ konštatujú psychológovia. Za dôležitú považujú primárnu prevenciu a budovanie odolnosti v každodennom živote, a to s aktívnou podporou školy, poradenských zariadení, rodiny i širšej komunity.
Pripomínajú, že je potrebné vytvárať systémové riešenia, ktoré budú viesť k vyššej psychickej odolnosti detí a mládeže a tým znížia nápor na psychiatrické a terapeutické služby. Ďalej je podľa nich nevyhnutné skvalitniť zber dát o duševnom zdraví vo všetkých sektoroch, ako aj ich správnu odbornú interpretáciu, aby verejné politiky tvorené na základe získaných dát nachádzali udržateľné riešenia. Zároveň uvádzajú, že patologické javy medzi deťmi a mladými sú predovšetkým výsledkom stavu fungovania dospelých. Apelujú preto aj na obnovenie rešpektujúceho dialógu.
