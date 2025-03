Odborníci: Výskyt kolorektálneho karcinómu narastá u mladších ľudí

Bratislava 1. marca (TASR) - Kolorektálny karcinóm (KRK) je na Slovensku vážnym problémom, pričom jeho výskyt narastá aj u mladších ľudí. Pacientska organizácia Nie rakovine na to upozornila pri príležitosti marca, ktorý je mesiacom osvety o rakovine hrubého čreva. Organizácia chce tento mesiac zintenzívniť aktivity na podporu skríningu a prevencie.



"Alarmujúci nárast výskytu KRK v mladšej vekovej skupine nás vedie k tomu, aby sme sa viac sústredili na osvetu o včasnej diagnostike aj u mladších," uviedla Patrícia Klamárová z organizácie.



Nie rakovine apeluje aj na včasnú diagnostiku. "Podľa epidemiologickej správy Národného onkologického inštitútu (NOI) z februára 2025 sa v Európe každoročne diagnostikuje približne 540.000 prípadov karcinómu hrubého čreva a konečníka, z toho približne 290.000 prípadov u mužov," priblížila organizácia s tým, že do roku 2045 očakáva nárast počtu prípadov na viac ako 681.000 ročne.



Ako pripomína, Slovensko dlhodobo patrí medzi päť krajín s najvyšším počtom prípadov a najvyššou úmrtnosťou na celom svete a táto miera naďalej stúpa. "Pre boj s nepriaznivými štatistikami môžeme urobiť viac a vo výsledku zachrániť viac životov. Kolonoskopia je najúčinnejšia forma prevencie rakoviny hrubého čreva," ozrejmil prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti Tibor Hlavatý.



Nie rakovine dodáva, že na Slovensku je dostupný štátom riadený a vyhodnocovaný preventívny program, ktorý koordinuje NOI. Riaditeľka NOI a koordinátorka skríningov, Jana Trautenberger Ricová vysvetlila, že v rámci skríningu majú ľudia bez príznakov vo veku 50 až 75 rokov možnosť každé dva roky nechať si vyšetriť u všeobecného lekára stolicu pomocou testu na skryté krvácanie do stolice, alebo raz za desať rokov u gastroenterológa konečník a črevo kolonoskopicky.