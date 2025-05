Odborníci: Vysoký krvný tlak môže zvýšiť riziko demencie

Bratislava 16. mája (TASR) - Vysoký krvný tlak môže zvýšiť riziko demencie, je však nutné merať si ho správne. Aspoň hodinu pred meraním nie je vhodné piť alkohol, kávu a fajčiť. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa hypertenzie (17. 5.). Pripomenul, že komplikácie spojené s hypertenziou, ktoré môžu viesť k predčasným úmrtiam, sa rozvíjajú postupne.



„Vysoký krvný tlak nadmerne zaťažuje srdce, ktorého svalstvo musí vyvíjať viac námahy, aby dokázalo pumpovať krv v tele. Trpia aj cievy, ktorými sa krv v tele prepravuje - poškodzuje sa ich vnútorná výstelka, v dôsledku čoho sa v nich môžu usádzať tuky a vznikať krvné zrazeniny,“ objasnil ÚVZ. Doplnil, že neliečená hypertenzia môže poškodzovať cievy v mozgu, čo vedie k zhoršeniu kognitívnych funkcií.



Priblížil, že vysoký krvný tlak tak môže okrem srdca poškodiť aj mozog, obličky alebo oči. Zasiahnutý je celý krvný obeh, takže transport krvi, a tým aj kyslíka a živín od srdca k dôležitým orgánom, prebieha ťažšie. „Ak sa na vysoký krvný tlak zavčasu nepríde a nelieči sa, môže mať tento stav za následok ischemickú chorobu srdca, infarkt myokardu či mozgovú mŕtvicu,“ prízvukujú odborníci.



ÚVZ vysvetlil, že pred každým meraním krvného tlaku treba sedieť aspoň päť minút v pokoji. „Celé meranie by malo prebehnúť bez prítomnosti vonkajších rušivých vplyvov, počas meraní nerozprávajte,“ pripomenul. Manžetu tlakomeru je správne upevniť si na ruku tak, aby bola niekoľko centimetrov nad lakťom, pričom predlaktie je voľne položené na stole a lakeť mierne ohnutý.



Počas celého merania sa neodporúča ruku dvíhať, nestláčať brucho a rozprávať. „Mali by ste uskutočniť dve až tri merania v odstupe jeden až dve minúty. Zaznamenáva sa hodnota, ktorá je priemerom z posledných dvoch meraní alebo najnižšie nameraná hodnota (zvyčajne je to posledná),“ podotkol ÚVZ.



Krvný tlak sa delí na systolický (horný), ktorý vzniká vtedy, keď sa srdce stiahne a pumpuje krv do tela, a diastolický (dolný), ktorý vzniká, keď sa srdce uvoľní a plní sa krvou. Hodnoty krvného tlaku sa udávajú v milimetroch ortuťového stĺpca (mmHg). Za optimálny sa považuje tlak pod 120/80 mmHg. Zvýšený tlak, tzv. hypertenzia prvého stupňa, začína pri hodnotách 140–159 na 90–99 mmHg.