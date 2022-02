Odborníci vyzvali na zmenu podmienok kandidatúry na komisára pre deti

Bratislava 8. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali zrušiť nadchádzajúcu voľbu komisárky pre deti a legislatívne upraviť podmienky voľby tak, aby kandidátom na tento post nemohol byť poslanec NR SR ani člen politickej strany či hnutia. Poslancov na to vyzvalo 30 organizácií venujúcich sa deťom, ženám, ako aj organizácie pracujúce v oblasti duševného zdravia. TASR o tom informovala Mariana Kováčová z občianskeho združenia Koalícia pre deti Slovensko.



Signatári výzvy žiadajú poslancov, aby vytvorili priestor pre demokratickú voľbu komisára pre deti, "ktorá nijakým spôsobom neznevýhodňuje niektorého z kandidátov".



Okrem toho, aby kandidáti nemohli byť poslancami NR SR ani členmi politickej strany, by nemali podľa odborníkov zastávať štátnu funkciu minimálne 24 mesiacov pred návrhom kandidáta na komisára, "čím bude zabezpečená apolitickosť kandidáta a zamedzenie prepojenia na politickú stranu či hnutie".



"Vládna koalícia pri vstupe do politiky deklarovala transparentný, demokratický, nikoho nezvýhodňujúci prístup k verejným, najmä ľudskoprávnym postom, kde je dôležitá predovšetkým odbornosť, skúsenosti, výsledky. Veríme, že ich dokáže aj v praxi uplatniť," uviedli autori výzvy.



Pri svojej kritike upozorňujú na kandidátku na komisárku Katarínu Hatrákovú, ktorá je poslankyňou za OĽANO. Kandidatúra aktívneho politika na tento post podľa nich diskriminuje a znevýhodňuje akéhokoľvek iného občianskeho kandidáta.



Pripomenuli aj jej verejné vyjadrenia. "Odborná verejnosť už viackrát vyjadrila vážne obavy nad výrokmi pani poslankyne Hatrákovej, či už sa to týkalo kauzy poslanca Heráka, podozrivého zo sexuálneho zneužívania detí, nejednoznačného postavenia obete v domácom násilí, nepodania trestného oznámenia pri prijatí dôkazov deklarujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu korupcie, či obvinenia protikandidátky zo zodpovednosti za prípad šikany v Miloslavove pri verejnom vypočutí," uviedli vo verejnej výzve.



Pod výzvu sa podpísali zástupcovia organizácií Koalícia pre deti Slovensko, Nadácia pre deti Slovenska, Centrum Slniečko, Linka detskej istoty, Návrat, Liga za ľudské práva, Náruč, IPčko či Aliancia žien Slovenska.



Poslanci majú komisárku pre deti voliť 17. februára. Okrem Hatrákovej kandiduje na post aj Mária Vargová.