AKO NESKONČIŤ V NEMOCNICI: Odborníci vyzvali vyhnúť sa týmto aktivitám

Bratislava 4. januára (TASR) - Ľudia by mali robiť všetko preto, aby sa v týchto dňoch nedostali do nemocnice. Lekári ich vyzývajú napríklad na obmedzenie rizikových športov. Riadiť sa majú odbornými radami, v prípade choroby sa snažiť liečiť doma. Zhodli sa na tom lekári Peter Visolajský a Alena Koščálová spolu s matematikom Richardom Kollárom v diskusii predsedu mimoparlamentnej strany Spolu Juraja Hipša. Odborníci tiež prosia rodinných príslušníkov hospitalizovaných na ochorenie COVID-19, aby nezaťažovali zdravotníkov v nemocniciach častým telefonovaním.



Visolajský, ktorý je členom ústredného krízového štábu, uviedol, že aktuálny lockdown pravdepodobne neprinesie veľké úspechy, ako keby sme ho zaviedli skôr. Neočakáva prelomové výsledky. Zopakoval, že odborníci vyzývali zaviesť lockdown omnoho skôr, preto budeme niesť následky neskôr zavedeného lockdownu. Kollár očakáva, že pozitívny trend lockdownu a sprísnených opatrení uvidíme až začiatkom februára. Silvester označil za "superšíriteľský" deň pandémie. "Všetko, čo dnes robíme, sa prejaví, ale prejaví sa oveľa neskôr," dodal.



Kollár predpokladá, že hospitalizácie pacientov budú rásť. "Záťaž v nemocniciach asi vystúpi k štyrom tisícom," uviedol. Koščálová pripomenula dôležitosť rozloženia pacientov, je podľa nej dôležité, aby sa do manažmentu zapojilo čo najviac nemocníc. Blížime sa podľa nej k absolútnej hrane, keď bude problém nájsť v nemocnici lôžko pre akútne chorého pacienta na iné ochorenie, ako je COVID-19.



Odborníci sa tiež zhodli v tom, že deti sa do škôl tak skoro nevrátia. Aktuálne odhady termínov rezortu školstva nevidia reálne. Dáta podľa nich hovoria, že deti sú rovnakými prenášačmi ako dospelí. Dodali, že deti predstavujú veľké riziko šírenia infekcie. Ak nie je nastavený systém monitoringu v školách, nevie sa podľa nich predísť šíreniu nákazy.