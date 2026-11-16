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Odborníci vyzývajú mužov, aby nezanedbávali urologické prehliadky
Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia mužov.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Muži by nemali odkladať preventívne urologické prehliadky, ktoré môžu pomôcť včas odhaliť rakovinu prostaty a zvýšiť šance na úspešnú liečbu. Ochorenie sa totiž v počiatočných štádiách nemusí prejavovať žiadnymi príznakmi. Na dôležitosť prevencie upozornili odborníci na pondelkovej tlačovej konferencii pri príležitosti celosvetovej kampane Movember zameranej na mužské zdravie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) zároveň poukázal na potrebu väčších investícií do prevencie.
„Muži by nemali čakať, kým sa objavia prvé príznaky. Pravidelná preventívna prehliadka dokáže odhaliť ochorenie včas a zásadne ovplyvniť ďalšiu prognózu pacienta,“ uviedol prezident Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík. Priblížil, že moderná medicína umožňuje pri výbere liečby čoraz viac zohľadňovať individuálne charakteristiky pacienta, štádium ochorenia a ďalšie faktory. Takýto prístup môže podľa neho prispieť k lepším výsledkom liečby a zachovaniu kvality života pacientov.
Podľa Šaška Slovensko zaostáva v investíciách do preventívnej zdravotnej starostlivosti, hoci ide z dlhodobého hľadiska o jednu z najefektívnejších foriem využívania prostriedkov v zdravotníctve. Pripomenul, že prínosy takýchto investícií sa môžu prejaviť až po siedmich až deviatich rokoch, čo presahuje jedno volebné obdobie.
Zástupca riaditeľa Horskej záchrannej služby Igor Trgiňa prirovnal význam prevencie k bezpečnosti pri pohybe v horách. „Pri záchranných akciách sa často stretávame so situáciami, keď ľudia podcenia prípravu, precenia svoje schopnosti alebo ignorujú riziká. Pritom práve prevencia dokáže mnohým nebezpečným situáciám predísť,“ uviedol.
Obavy z diagnózy či jej dôsledkov môžu mužom brániť otvorene hovoriť o svojom zdraví. „Vyšetrenie však nie je prejavom slabosti, ale zodpovednosti voči sebe aj svojim blízkym,“ zdôraznil člen správnej rady pacientskej organizácie Europa Uomo Slovensko Juraj Furdík.
Na potrebu celoročnej starostlivosti o mužské zdravie upozornila riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová. „Mužské zdravie by nemalo byť témou iba počas novembra. Je dôležité, aby sa muži o svoje zdravie zaujímali počas celého roka a nebáli sa hovoriť o svojich obavách či zdravotných problémoch,“ uviedla. Pripomenula tiež, že pacienti s onkologickým ochorením môžu nájsť pomoc a podporu prostredníctvom bezplatnej Onkoporadne Ligy proti rakovine.
Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia mužov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií jej výskyt na Slovensku výrazne rastie. V roku 2025 bolo na základe údajov zdravotných poisťovní identifikovaných 4019 prípadov tohto ochorenia. Odborníci upozornili, že muži môžu žiť bez zdravotných ťažkostí, hoci sa u nich ochorenie už rozvíja.
„Muži by nemali čakať, kým sa objavia prvé príznaky. Pravidelná preventívna prehliadka dokáže odhaliť ochorenie včas a zásadne ovplyvniť ďalšiu prognózu pacienta,“ uviedol prezident Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík. Priblížil, že moderná medicína umožňuje pri výbere liečby čoraz viac zohľadňovať individuálne charakteristiky pacienta, štádium ochorenia a ďalšie faktory. Takýto prístup môže podľa neho prispieť k lepším výsledkom liečby a zachovaniu kvality života pacientov.
Podľa Šaška Slovensko zaostáva v investíciách do preventívnej zdravotnej starostlivosti, hoci ide z dlhodobého hľadiska o jednu z najefektívnejších foriem využívania prostriedkov v zdravotníctve. Pripomenul, že prínosy takýchto investícií sa môžu prejaviť až po siedmich až deviatich rokoch, čo presahuje jedno volebné obdobie.
Zástupca riaditeľa Horskej záchrannej služby Igor Trgiňa prirovnal význam prevencie k bezpečnosti pri pohybe v horách. „Pri záchranných akciách sa často stretávame so situáciami, keď ľudia podcenia prípravu, precenia svoje schopnosti alebo ignorujú riziká. Pritom práve prevencia dokáže mnohým nebezpečným situáciám predísť,“ uviedol.
Obavy z diagnózy či jej dôsledkov môžu mužom brániť otvorene hovoriť o svojom zdraví. „Vyšetrenie však nie je prejavom slabosti, ale zodpovednosti voči sebe aj svojim blízkym,“ zdôraznil člen správnej rady pacientskej organizácie Europa Uomo Slovensko Juraj Furdík.
Na potrebu celoročnej starostlivosti o mužské zdravie upozornila riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová. „Mužské zdravie by nemalo byť témou iba počas novembra. Je dôležité, aby sa muži o svoje zdravie zaujímali počas celého roka a nebáli sa hovoriť o svojich obavách či zdravotných problémoch,“ uviedla. Pripomenula tiež, že pacienti s onkologickým ochorením môžu nájsť pomoc a podporu prostredníctvom bezplatnej Onkoporadne Ligy proti rakovine.
Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia mužov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií jej výskyt na Slovensku výrazne rastie. V roku 2025 bolo na základe údajov zdravotných poisťovní identifikovaných 4019 prípadov tohto ochorenia. Odborníci upozornili, že muži môžu žiť bez zdravotných ťažkostí, hoci sa u nich ochorenie už rozvíja.