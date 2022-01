Odborníci vyzývajú poslancov, aby podporili obrannú dohodu s USA

Bratislava 31. januára (TASR) - Mimovládne organizácie, zástupcovia akademickej obce, širšej odbornej verejnosti a médií vyzývajú v otvorenom liste poslancov parlamentu k ukončeniu účelového zavádzania verejnosti a k podpore obrannej zmluvy medzi SR a USA. Odborníci dohodu podporujú a odsudzujú zavádzajúci diskurz. Otvorený list zverejnili v pondelok mimovládne organizácie Inštitút strategických politík - Stratpol a MEMO 98.



"Dohoda je totiž v plnej zhode so strategickými dokumentmi - bezpečnostnou a obrannou stratégiou SR prijatými v roku 2021 - i dlhodobým konsenzom v proeurópskej a atlantickej zahraničnopolitickej orientácii našej krajiny," uvádzajú odborníci v liste. Text dohody podľa nich nepoškodzuje záujmy Slovenska. Naopak, nesie potenciál pre posilnenie bezpečnosti Slovenska, ako aj pre pevnejšie ukotvenie vzťahov s USA a NATO.



"Dlhodobé zahraničnopolitické a bezpečnostné záujmy našej krajiny nemôžu byť predmetom straníckych kalkulácií a populistických hier. Práve, naopak, záujmy Slovenska musia byť jednoznačné, aby sme boli predvídateľným a zodpovedným partnerom v medzinárodných vzťahoch," konštatujú odborníci.



Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany vlády SR a USA už odsúhlasila vláda a Bezpečnostná rada SR. Po podpise dokumentu na základe splnomocnenia hlavy štátu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.



Opozícia zmluvu kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov.