Európski vedci vyzývajú T.Tarabu, aby zastavil plošný odstrel medveďov

Bratislava 2. mája (TASR) - Plošný odstrel 350 medveďov na Slovensku môže vážne ohroziť stabilitu a životaschopnosť medvedej populácie. Varuje pred tým dvadsaťsedem odborníkov z deviatich európskych krajín vo výzve adresovanej ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS). Zdôrazňujú, že takýto odstrel nie je účinným riešením. Žiadajú okamžité prehodnotenie rozhodnutia a zastavenie plošného lovu. TASR o tom informovala enviroorganizácia Aevis.



„Toto rozhodnutie považujeme za nesystémové a v rozpore s aktuálnymi vedeckými poznatkami o stave a dynamike populácie tohto druhu na Slovensku. Vzhľadom na cezhraničný kontext sa domnievame, že toto rozhodnutie môže mať významný vplyv na populáciu medveďa a jeho dlhodobú udržateľnosť v susedných krajinách,“ upozorňujú vedci.



Genetické štúdie podľa organizácie odhadujú populáciu medveďov hnedých na Slovensku na približne 1056 jedincov, čo je menej než poľovnícke odhady hovoriace o 3400 zvieratách. Plošný odstrel 350 jedincov spolu so stratami spôsobenými zrážkami s autami a pytliactvom by mohol spôsobiť úbytok o 500 medveďov, skonštatoval Aevis. Taká strata by podľa odborníkov na medvede ohrozila genetickú rozmanitosť, stabilitu a dlhodobú životaschopnosť ich populácie.



Odborníci tiež pripomínajú, že aj v minulom roku bolo ulovených 93 medveďov a ďalších 51 jedincov bolo usmrtených inými spôsobmi. Napriek tomu došlo k incidentu s úmrtím človeka. To podľa nich potvrdzuje, že plošný odstrel nie je účinným riešením.



Vedci preto odporúčajú zamerať sa na riešenie konkrétnych problémov, teda na zásahy proti jednotlivým medveďom, ktorí sa správajú rizikovo. Zdôrazňujú tiež potrebu zaviesť účinné preventívne opatrenia, ako je lepšie zabezpečenie odpadkov a odstránenie ľahko dostupných zdrojov potravy, ktoré medvede lákajú k ľudským sídlam. Apelujú na to, aby sa viac investovalo do vzdelávania verejnosti o tom, ako predchádzať stretom s medveďom a ako sa správať v prípade blízkeho stretnutia. Všetky zásahy do populácie by mali podľa nich vykonávať výhradne vyškolené zásahové tímy, a to podľa jasných a prísnych pravidiel.



„Zároveň vyzývajú vládu, aby upravila legislatívu v prospech účinnejšej prevencie škôd a finančne podporila chovateľov hospodárskych zvierat, včelárov a pestovateľov, ktorí sa stretávajú so škodami spôsobenými medveďmi,“ uviedol Aevis.



Pod výzvou sú podpísaní odborníci z univerzít a výskumných inštitúcií zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Španielska, Grécka, Turecka, Holandska a Ukrajiny. Medzi signatármi sú zoológovia, vedci, ekológovia a experti na ochranu veľkých šeliem vrátane členov IUCN SSC Bear Specialist Group.



„Medvede patria do našej prírody, ale nie v premnoženej podobe a nemôžu byť hrozbou pre zdravie a životy ľudí a turizmus, ako aj širší ekosystém. Aktivistom z deviatich krajín odporúčam, nech sa starajú o svoje medvede, ktoré na svojich územiach väčšina európskych krajín má len v symbolických počtoch, prípadne nech prídu na krásnu stanovačku zo svojich kancelárií do lona slovenskej prírody v okolí Detvy alebo Liptova a pochopia realitu,“ odkázal vedcom Taraba, ktorého podľa jeho slov výzva nezaujíma.