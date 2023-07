Odborníci: Záťaž teplom môže viesť k zvýšenej únavnosti zamestnancov

Bratislava 11. júla (TASR) - Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti aj zvýšenej únavnosti zamestnancov. Môže tiež spôsobiť prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi či nevoľnosťou. Upozornil na to Lukáš Juhas z odboru preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Odborníci preto odporúčajú zamestnávateľom zaviesť viaceré preventívne opatrenia.



"Dostupnosť a dostatok pitnej vody na mieste výkonu práce pre zamestnancov je samozrejmosťou, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady," priblížili. Odporučili tiež konzumáciu nápojov, ktoré majú občerstvujúce vlastnosti a slúžia na doplnenie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením. "Musia byť zdravotne neškodné, majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu. Majú obsahovať čo najmenej cukru (do šiestich percent), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje nemajú obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože alkohol zvyšuje metabolizmus, a tým aj produkciu tepla v organizme," podotkli.



Zamestnancom by sa podľa odborníkov mali v prípade potreby umožniť prestávky, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou. "Vo všeobecnosti platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ musí vykonať ochranné a preventívne opatrenia zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy," uviedli. Ide podľa nich napríklad o úpravu času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, striedanie zamestnancov, zaraďovanie prestávok, klimatizáciu či vetranie.



Na pracovisku je podľa ich slov potrebné zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky. "Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním," ozrejmili. Klimatizáciu treba podľa nich využívať primerane. "A to tak, aby rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím bol päť stupňov Celzia, maximálne sedem stupňov Celzia," podotkli. Pri používaní ventilátorov ich treba umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela. Vhodný pracovný odev má byť podľa odborníkov jednovrstvový, svetlej farby a z prírodných materiálov. "Syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu," dodali.