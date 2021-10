Odborníci: Zmena COVID automatu by zrejme priniesla preťaženie systému

Bratislava 22. októbra (TASR) - Zmena COVID automatu v aktuálnej situácii by s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobila preťaženie zdravotného systému na Slovensku. Ten by nebol schopný poskytovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov. Zhodli sa na tom členovia konzília odborníkov.



V spoločnom stanovisku uviedli, že cieľom protipandemických opatrení nie je obmedziť, ale chrániť životy ľudí a zachovať funkčný zdravotný systém. "COVID automat zároveň vytvára jasne definované pravidlá, ktoré pomáhajú predvídať opatrenia v každej fáze pandémie. Vďaka predvídateľnosti podmienok sú na Slovensku okresy, ktoré sa pre vysokú zaočkovanosť rizikovej populácie neocitnú v čiernej a niektoré dokonca ani v bordovej farbe," vysvetlili.



Priblížili, že v čase, keď sa materiál tvoril, pracovalo sa s predpokladom, že v čase dostupného očkovania bude v každom okrese zaočkovaných aspoň 65 percent zraniteľnej populácie, a tak nebudú prísne opatrenia definované čiernou farbou potrebné. Skonštatovali, že zaočkovanosť na Slovensku je v súčasnosti nízka.



Vnímajú tiež, že zaočkovaným osobám v čiernych okresoch sa nedostáva slobody, ktorú čakali. Poukázali na to, že očkovaním títo ľudia získali ochranu pred nákazou a najmä ťažkým priebehom a smrťou na ochorenie COVID-19.



"Nízka zaočkovanosť populácie vedie k nekontrolovateľnému šíreniu vírusu. Zmenou COVID automatu by sme prispeli k zvýšenej mobilite, k rýchlejšiemu šíreniu infekcie, a tým k preťaženiu nemocníc, čo si v momentálnej situácii nemôžeme dovoliť. Stále je čas dať sa zaočkovať, chrániť sa pred nákazou a pozitívne ovplyvňovať sfarbenie okresu," dodali s tým, že očkovanie je jediný nástroj, ktorý umožňuje držať pandémiu nového koronavírusu "pevne v rukách".