Odborníci: Zvyšky potravín po Vianociach patria do bioodpadu

Bratislava 28. decembra (TASR) - Zvyšky potravín po vianočných sviatkoch patria do triedeného zberu kuchynského bioodpadu. TASR o tom informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. Upozorňuje aj na správne vytriedenie obalov, v ktorých boli potraviny zabalené.



"Ak sa tieto obaly nevytriedia, končia na skládkach, a tým prispievajú k znečisteniu životného prostredia," povedala Katarína Kretter z OZV Envi-Pak.



Zberné nádoby na triedený zber sa podľa organizácie vo vianočnom období plnia najrýchlejšie. Obaly preto treba čo najviac stlačiť, aby zaberali menej miesta a zberová spoločnosť tak nevyvážala vzduch. Týka sa to napríklad kartónových krabíc, obalov od olejov či rôznych druhov plastov.



Envi-Pak poukazuje aj na rôzne zložky, ktoré obaly tvoria. "Niektoré obaly a obalové materiály nám môžu robiť pri triedení problém, keďže sa skladajú z kombinácie rôznych materiálov a vrstiev. Vtedy si treba pozrieť recyklačné značky na obale a podľa väčšinovej zložky ich vytriediť tam, kam patria," poznamenala Kretter.



Dôležité je podľa nej oddeliť všetko, čo sa oddeliť dá, napríklad viečko alebo nálepku zo skla či konzervy. Vrchnák tiež treba vytriediť oddelene. "Netreba zabúdať ani na to, že pravidlá triedenia sa môžu v jednotlivých obciach líšiť. Niekde sa zbierajú plasty, nápojové kartóny a kovové obaly samostatne a niekde sa môžu zbierať do jedného, spravidla žltého kontajnera. Papier a sklo sa vždy zbierajú samostatne," poukázala Kretter.