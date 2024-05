Odborníci:Transformácia starostlivosti o duševné zdravie je nevyhnutná

Bratislava 21. mája (TASR) - Transformácia starostlivosti o duševné zdravie sa stáva nevyhnutnosťou. Je potrebné vytvoriť inkluzívny a efektívny systém poskytovania služieb duševného zdravia. Založený má byť na dodržiavaní ľudských práv, v ktorom sa s každým jednotlivcom zaobchádza dôstojne a s rešpektom. Také je posolstvo konferencie o duševnom zdraví a psychosociálnej podpore, ktorá sa konala v Bratislave. Privítala takmer 250 účastníkov z 30 krajín.



"Systém starostlivosti o duševné zdravie v Slovenskej republike neprešiel za posledné desaťročia zásadnou modernizáciou. Za vyspelými krajinami zaostávame nielen v oblasti financovania starostlivosti o duševné zdravie, ale aj v dostupnosti a rozsahu takejto starostlivosti a inklúzii ľudí s duševnými ochoreniami do spoločnosti," skonštatovala Elena Kopcová, generálna riaditeľka občianskeho združenia Tenenet, ktoré bolo jedným z organizátorov konferencie.



Podotkla, že v priebehu života sa každý človek ocitne v zložitej situácii, ktorá si môže vyžiadať pomoc a podporu v oblasti duševného zdravia. Je preto potrebné zabezpečiť, aby každý, kto takúto pomoc potrebuje, k nej mal prístup. Cieľom je dosiahnuť, aby služby duševného zdravia boli dostupné na individuálnej, skupinovej, komunitnej i národnej úrovni. Na témy duševného zdravia sa zároveň treba pozerať komplexne. Zmena je podľa nej možná iba v úzkej spolupráci a koordinácii medzi štátom, samosprávou, neziskovými organizáciami, poskytovateľmi služieb a medzinárodnými inštitúciami.



Odborníci sa tiež zhodli, že dáta, týkajúce sa stavu duševného zdravia, sú alarmujúce. Poruchy duševného zdravia postihujú miliardu ľudí na svete, čo znamená, že jeden z ôsmich ľudí trpí nejakou formou znevýhodnenia. V kombinácii s inými ochoreniami alebo znevýhodneniami sa zvládnutie tohto stavu stáva podľa nich ešte väčšou výzvou. Ani v krajinách s vysokými príjmami sa ale pomoc a podpora nedostáva každému, kto ju potrebuje. To negatívne ovplyvňuje nielen jednotlivca, ale aj jeho rodinu, komunitu a celú spoločnosť. Negatívny trend registrujú aj na Slovensku.



Dvojdňovú konferenciu s medzinárodnou účasťou organizovala Európska asociácia poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD) v spolupráci s OZ Tenenet a strešnou organizáciou SocioFórum. Podujatie podporila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Európska únia. Ide o prvé podujatie svojho druhu a rozsahu, ktoré sa uskutočnilo na Slovensku.