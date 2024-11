Odborníčka: Až 86 % neúplných rodín vedú osamelé matky

Bratislava 16. novembra (TASR) - Na Slovensku nie je úplná až štvrtina rodín, pričom 86 % z nich vedú osamelé matky. Ženy v priemere zarábajú až o 20 % menej ako muži, v porovnaní s Európou ide o nárast o 5 %. Upozornila na to HR riaditeľka personálnej agentúry Maxin's Group Anna Brozák na základe údajov Štatistického úradu SR.



"Osamelí rodičia, medzi ktorými sú nielen slobodné matky, ale aj otcovia, majú často zložitejšie podmienky pri hľadaní zamestnania. Pracovná doba a dostupnosť vhodného zamestnania ovplyvňujú ich možnosti zladiť povinnosti rodiča a zamestnanca," uviedla Brozák.



Doplnila, že pre matky je zvyčajne najväčšou výzvou práca na zmeny, čo sťažuje napríklad sprievod detí do školy alebo ich voľnočasové aktivity. Viaceré moderné firmy podľa nej čoraz častejšie ponúkajú zamestnancom príspevky na starostlivosť o deti alebo firemné jasle. V oblastiach IT, marketingu, administratívy či služieb a personalistiky môžu pomôcť osamelým rodičom lepšie si udržať pracovný rozvoj pri starostlivosti o deti benefity ako flexibilita, práca z domu a skrátené úväzky.



Brozák ďalej priblížila, že na podporu osamelých matiek je tiež dôležité zabezpečiť na pracovisku aj rodovú rovnosť. Firmy, ktoré podľa nej zavádzajú princípy ESG (spoločensky a sociálne zodpovedné investovanie) a zahŕňajú inklúziu a rodovú rovnosť, tak zlepšujú podmienky pre slobodné matky.



"Spoločnosti sa čoraz viac zameriavajú na rozvoj kultúry podporujúcej rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. To zahŕňa aj podporu otcov v rodičovských povinnostiach, čo môže nepriamo uľahčiť situáciu slobodných matiek," uzavrela.