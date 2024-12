Odborníčka: Muži by mali vyjadrovať svoje emócie

Bratislava 15. decembra (TASR) - Vyjadrovanie emócií u mužov sa často vníma ako slabosť. Vytvára sa tým však na nich tlak, aby potláčali smútok a frustráciu. Upozornila na to Liga za duševné zdravie (LDZ) s tým, že to môže viesť k emocionálnemu vyčerpaniu a pocitu izolácie. Poukázala aj na ďalšie mýty spájané s mužmi. Apelovala na nich, aby z nich vystúpili a starali sa o svoje duševné zdravie.



"Spoločnosť často kladie dôraz na silu a vytrvalosť mužov, čím zanedbáva duševnú pohodu. To vedie k pocitu, že muži nemusia pracovať na svojej emocionálnej stabilite, pokiaľ sú fyzicky silní," poznamenala na sociálnej sieti.



Za mýty LDZ označila aj tvrdenia o tom, že silní muži nepotrebujú terapiu a lásku by mali vyjadrovať len ženy. "Ak muž prejaví nežnosť alebo lásku, je to niekedy považované za zženštilé. Tento postoj vedie v medziľudských vzťahoch k neschopnosti otvorene prejavovať emócie svojim blízkym," podotkla.



Zároveň na mužov apelovala, aby si nemysleli, že sa musia o všetko postarať. "Očakávanie, že muž má byť živiteľom rodiny a nesmie mať finančné alebo osobné problémy, môže spôsobovať pocit zodpovednosti a viny, ak nie je schopný tieto očakávania naplniť," dodala.