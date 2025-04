Odborníčka: Odmietnuť alkohol je rozhodnutie, ktoré treba akceptovať

Prešov 20. apríla (TASR) - Ak človek odmieta piť alkohol, je to podľa odborníčky osobné rozhodnutie, ktoré treba akceptovať. Pre osobu so závislosťou je aj jedno vypitie spúšťačom recidívy. Pre TASR to povedala Denisa Šoltésová, riaditeľka prešovskej neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá pomáha ľuďom so závislostným správaním.



„Tieto sviatky môžeme vnímať zaťažujúco, mnohí sa snažíme ‚vypratať‘ celú domácnosť, všetko nakúpiť, navariť, plánujeme si viac návštev, tiež sa končí pôst a chceme si viac dovoliť. Tlak, príležitosti a dostupnosť alkoholu môžu zvyšovať intenzitu i množstvo vypitého alkoholu. Celkovo odporúčam vnímať sviatky v ich podstate, má to byť oslava, odpočinok, priestor pre spoločné trávenie času, nie dôvod na stres, hádky, napätie a hnev,“ uviedla Šoltésová.



Vo vzťahu k ľuďom so závislosťou odporúča, aby ľudia viac akceptovali, ak niekto odmieta piť alkohol a neprehovárali nikoho k pitiu. „Tiež odporúčam prehodnotiť nevyhnutnosť spájať sviatky s alkoholom. Na návštevu môžem ísť aj bez fľaše vína či tvrdého, napríklad s upečeným koláčom. Dôležité je zdržať sa pitia alkoholu v prítomnosti detí,“ povedala Šoltésová.



Ľudia so závislosťou často podľa nej čelia mýtu, že keď sa už liečili, respektíve boli v nemocnici pre pitie, že už sú vyliečení, čo znamená, už ich tam naučili piť s mierou. „To je veľký omyl. Pre osobu so závislosťou je aj jedno vypitie spúšťačom recidívy. Počas veľkonočných sviatkov je lákadiel oveľa viac. Je potrebné si dávať pozor na ďalšie potraviny, ktoré obsahujú alkohol - sladkosti, plnené vajíčka, zákusky. Rizikovým môže byť stretnutie s ľuďmi, ktorí bežne pijú a ktorí ťažko prijímajú odmietnutie,“ vysvetlila Šoltésová, ktorá je zároveň sociálnou poradkyňou neziskovej organizácie Trojlístok.



Závislosť je podľa jej slov ochorenie, ktoré sa vyvíja postupne a jedna udalosť ju „nespustí“. „Počas sviatkov je však viac príležitostí všimnúť si, ak to niekto s pitím preháňa, lebo to už znak závislosti môže byť. Je to tiež vysoko rizikové obdobie, čo sa týka ‚spúšťačov‘ recidív u ľudí po liečbe. Človek je častejšie v kontakte s alkoholom, ktorý je u nás vysoko tolerovaný a normalizovaný,“ skonštatovala odborníčka.



Čo sa týka detí, absolútne odmieta ponúkanie alkoholom mladých šibačov. „Niekedy si dospelí neuvedomujú, že ponúkať deťom alkohol v hocijakej podobe nie je dobrý nápad. Sú to, bohužiaľ, najčastejšie práve rodičia, ktorí ako prví alkohol dieťaťu ponúknu a navyše to zľahčujú,“ dodala Šoltésová.