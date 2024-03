Odborníčka: Sviatky nezodpovedajú za závislosť, ale je viac recidív

Prešov 30. marca (TASR) - Sviatočné obdobie nezodpovedá za závislosť ľudí od alkoholu, ale je po ňom viac recidív u ľudí, ktorí majú problém. Tvrdí to terapeutka Denisa Šoltésová, riaditeľka neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove, ktorá poskytuje pomoc ľuďom so závislosťami.



"Naše tradičné sviatky, rituály sú veľmi úzko spojené s pitím alkoholu a Veľká noc je takým typickým príkladom. Nie je to len ako keby nejaká taká oslava v súkromí v kruhu rodiny, ale je to často situácia, ktorá je verejná. Vidíme na sídlisku, ako mladí chlapci vyťahujú dievčatá von a oblievajú ich. Myslím si, že počas sviatkov bude alkohol znova ako keby tematizovaný a veľmi prítomný takmer v každej domácnosti," uviedla Šoltésová.



Sviatky, a to nielen Veľká noc alebo Vianoce, ale i rôzne rodinné oslavy sú podľa nej situácie, ktoré vedia umocniť u ľudí, ktorí pijú problémovo alebo škodlivo, pitie do takej miery, ktoré už nie je úplne v poriadku. "Sviatky za závislosť nezodpovedajú, ale je po nich viac recidív," skonštatovala Šoltésová.



"My na Slovensku sme málo citliví na problémy druhých ľudí. Ak sa bavíme o duševnom zdraví, v mnohých rodinách je to tak, že nevedia, čo si majú počať, ak niekto z rodiny má problém závislostného charakteru. Chodíme okolo neho po špičkách a nevieme, či máme alebo nemáme priniesť alkohol a naliať. V tomto prípade odporúčam veci pomenovať priamo, opýtať sa, ak človek, ktorý vníma, že má problém a je v odbornej starostlivosti, že ako to urobíme počas sviatkov s alkoholom," poznamenala.



V prípade, že človek nemá náhľad, nie je podľa odborníčky účinné vytvárať okolo neho nejakú ochrannú bublinu. "Práve naopak, ideálnejšie je potom konfrontovať ho a povedať veci, ako sú," dodala.