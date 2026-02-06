< sekcia Slovensko
Odborník: Na Slovensku je evidovaný nárast konfliktov i vyhrážok
Podľa Veľasa vo väčšine prípadov školy nemajú vytvorený plne funkčný mechanizmus na včasnú identifikáciu rizikového správania.
Žilina 6. februára (TASR) - Incident v Novom Meste nad Váhom treba hodnotiť ako vážny bezpečnostný incident. Aj keď použitý prostriedok nebol smrteľný, išlo o zbraň kategórie D, ktorej nadobudnutie podlieha určitým pravidlám. Ako pre TASR uviedol vedúci Katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline Andrej Veľas, takéto udalosti narúšajú pocit bezpečia a potvrdzujú, že školy patria medzi typické mäkké ciele, tzn. otvorené prostredie a vysoká koncentrácia osôb.
Z dlhodobého hľadiska vidí na Slovensku nárast verbálnych a neverbálnych incidentov, konfliktov, vyhrážok i agresívneho správania. „Čoraz častejšie ide o kombináciu rôznych osobných konfliktov, online komunikácie s násilným obsahom v súvislosti so zníženou schopnosťou mladých ľudí zvládať stres a frustráciu. Nie je to taká klasická šikana, skôr ide o také impulzívne, momentálne správanie, ktoré môže rýchlo eskalovať,“ podotkol.
Podľa Veľasa vo väčšine prípadov školy nemajú vytvorený plne funkčný mechanizmus na včasnú identifikáciu rizikového správania. Školám chýbajú jednotné metodiky, jasné postupy, pravidelné školenia personálu týkajúce sa toho, čo urobiť v prípade, že je neštandardné správanie identifikované ešte pred incidentom. „Tieto nedostatky sa v súčasnosti riešia prostredníctvom spolupráce rezortov vnútra, školstva a s odbornými pracoviskami,“ podotkol s tým, že cieľom spoločného úsilia je, aby školy dokázali rizikové signály nielen zachytiť, ale správne vyhodnotiť a riešiť v spolupráci s odborníkmi.
Doplnil, že vedenia škôl by sa mali sústrediť na budovanie bezpečnostnej kultúry a definíciu jasných pravidiel, prevenciu, spoluprácu s odborníkmi a pravidelnú prípravu na riešenie incidentu. „Cieľom nie je zo škôl robiť nejaké uzavreté pevnosti, ale vytvárať prostredie, ktoré bude otvorené a zároveň pripravené na reálne riziká,“ dodal Veľas.
K streľbe na Spojenej škole v Novom Meste nad Váhom došlo v stredu (4. 2.). Žiak počas prestávky postrelil airsoftovou zbraňou do stehien dvoch spolužiakov, ktorým spôsobil povrchové zranenia.
