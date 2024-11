Radíme: Najúčinnejšou prevenciou proti chrípke je očkovanie

Bratislava 1. novembra (TASR) - Najspoľahlivejšiu formu ochrany pred chrípkou poskytuje očkovanie. Obranyschopnosť organizmu možno podporovať tiež zvýšeným príjmom niektorých vitamínov. V rámci prevencie sa odporúča aj aktívny životný štýl či dostatok spánku. Vyplýva to z materiálu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k chrípkovej sezóne.



Zvýšiť treba príjem vitamínov A, C, E, D a väčšiny vitamínov zo skupiny B-komplexu. "Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si druhy bohaté najmä na vitamín C - papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu," ozrejmili odborníci.



V rámci prevencie apelujú tiež na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu. "Obliekajte sa primerane počasiu, systémom vrstvenia oblečenia," doplnili. Každodenný pohyb vonku je podľa nich vhodný aj s deťmi. "Pravidelné prechádzky vonku prekrvujú sliznice dýchacích ciest, očí a uší, čo podporuje ich funkciu. Slnečné žiarenie ovplyvňuje tvorbu vitamínu D, ktorý je dôležitý na správne fungovanie imunitného systému," priblížili.



Dôležité je tiež pravidelné umývanie rúk. Základy hygieny treba podľa ÚVZ vštepovať už deťom od predškolského veku. "Umývanie rúk pred jedlom, po použití toalety, po ceste v hromadných dopravných prostriedkoch, pobyte na ihriskách a po príchode domov by sa pre deti malo stať samozrejmosťou. Nevyhnutnosťou je naučiť deti používať vreckovku," dodal.