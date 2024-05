Odborník: Neliečená alergická nádcha môže prejsť do astmy

Bratislava 26. mája (TASR) - Neliečená alebo neadekvátne liečená alergická nádcha môže prejsť do astmy či ďalších zdravotných komplikácií. Poukázal na to prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie (SSAKI) Miloš Jeseňák. Upozornil, že počet alergikov i astmatikov na Slovensku každoročne pribúda a zdôraznil potrebu včasnej diagnostiky a liečby.



SSAKI ozrejmila, že alergie sú aktuálne najčastejším chronickým ochorením v Európe a podľa odhadov bude v roku 2025 s alergiou zápasiť polovica európskej populácie. "Alergie zároveň úzko súvisia aj s prieduškovou astmou. Ak sa alergická rinitída adekvátne nelieči, prechádza v mnohých prípadoch do astmy a taktiež ďalších možných zdravotných komplikácií," podotkol Jeseňák.



Upozornil, že napriek dostupnej účinnej liečbe na alergiu - alergénovej imunoterapii, ju pacienti využívajú málo. "Alergénová imunoterapia je schopná liečiť príčinu najrozšírenejších typov alergií na pele, roztoče či jed blanokrídleho hmyzu. Cieľom je naučiť imunitný systém organizmu daný alergén tolerovať a na tento alergén nereagovať prehnanou, teda alergickou reakciou," priblížila alergologička a členka SSAKI Svetlana Hadvabová. Hlavný odborník rezortu zdravotníctva pre klinickú imunológiu a alergológiu Peter Pružinec dodal, že neliečeným pacientom by účinná terapia mohla zlepšiť kvalitu života a zmeniť nepriaznivú prognózu v neskoršom veku.



Jeseňák priblížil, že alergia aj alergická astma významne ovplyvňujú kvalitu života človeka a ročne tiež na Slovensku spôsobujú desaťtisíce vymeškaných dní v škole a v práci. "Včasná diagnostika a nasadenie potrebnej liečby alergie dokáže predísť rozvoju do astmy a v konečnom dôsledku tak šetriť aj náklady zdravotného a sociálneho systému," skonštatoval.



SSAKI preto predstavila výzvu, ktorej cieľom je spomaliť počet pribúdajúcich pacientov s astmou aj zlepšiť životy pacientov s alergiou a astmou na Slovensku. "V mene našej odbornej spoločnosti už dlhodobo apelujeme na to, aby sa k alergii a astme pristupovalo ako k závažným chronickým ochoreniam, ktoré je potrebné včas diagnostikovať a najmä správne a účinne liečiť," poznamenal Jeseňák. Medzi hlavné body výzvy patrí vznik štandardizovaných postupov na liečbu alergií a astmy na Slovensku, zavedenie adekvátnej a motivujúcej úhrady výkonu a nastavenie na účinnú liečbu alergií či zvyšovanie informovanosti a používania alergénovej imunoterapie na Slovensku.