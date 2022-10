Odborník: Pojem šikana sa stal slangom pre akékoľvek násilie

Bratislava 7. októbra (TASR) - Pojem "šikanovanie" už nie je len odborným pojmom, ako by bolo vhodné, ale sa stal slangom pre akékoľvek násilie medzi ľuďmi. V súvislosti s problematikou šikany to pre TASR vyhlásil odborník na jej prevenciu Peter Lengyel.



"Veľakrát to zneprehľadňuje diskusiu, výskumy, ale aj samotné objasňovanie prípadov," skonštatoval odborník.



Šikanu opísal ako opakovaný, úmyselný spôsob prevedenia nejakého činu s prvkom nadradenosti agresora a podradenosti obete. "Čiže zhodený peračník zo školskej lavice nie je trestným činom, ale zhodený peračník z lavice každý deň a s lístočkom v ňom, 'zajtra si ťa počkám, bude tiecť krv', môže byť trestným činom," poukázal.



Pripomenul, že to, kedy sa stáva šikana trestným činom, určuje Trestný zákon a okolnosti prípadu.