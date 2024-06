Odborník: Pri grilovaní treba dodržiavať hygienické zásady

Bratislava 22. júna (TASR) - Pri grilovaní treba dodržiavať hygienické zásady. Je potrebné dbať na čisté ruky, náradie, náčinie aj utierky. Dôležitá je tiež ochrana pred muchami a ďalším hmyzom. Opatrný treba byť aj pri rozmrazovaní mäsa, nemá sa rozmrazovať pri vonkajšej teplote či v teplej vode. Apeloval na to vedúci odboru hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Marek Slávik.



"Mäso na svojom povrchu prirodzene obsahuje mikroorganizmy, ktoré sa rýchlo množia. Ak mäsom nesprávne manipulujeme, napríklad nedodržiavame chladenie alebo mrazenie počas skladovania, nedodržiavame potrebnú teplotu pri kulinárskom opracovaní (najmenej 70 stupňov Celzia vo všetkých častiach a v strede) alebo nedodržiavame zásady hygieny (čistota rúk, čisté pracovné plochy a náradie), môže dôjsť k jeho kontaminácii, z čoho vyplýva zdravotné riziko - prinajmenšom hnačkové ochorenie," skonštatoval.



Odborník odporučil pred grilovaním nakrájať mäso na tenšie plátky či menšie kúsky a predpripraviť ich naklepaním. "Skrátite tak čas grilovania a mäso sa prepečie rýchlejšie v strede. Mäso grilujte pri miernejšej teplote a pravidelne ho obracajte. Bude menej spálené na povrchu, avšak prepečené aj v strednej časti," doplnil. Vhodné je podľa neho piecť mäso v hliníkovej fólii alebo tácke na pečenie. "Zabránite odkvapkávaniu šťavy a tuku do pahreby, čím znížite tvorbu nebezpečných látok uvoľňovaných spaľovaním tukov," priblížil.



Na grilovanie by ľudia mali používať len drevené uhlie alebo brikety určené na grilovanie. "Nikdy nepoužívajte napríklad drevo natreté farbou, pretože vzniká nebezpečenstvo uvoľňovania chemických rakovinotvorných látok," vysvetlil Slávik. Na ľudí zároveň apeloval, aby pokrm po príprave čo najskôr skonzumovali. Dôležité je tiež podľa neho oddeľovať surové potraviny a tepelne upravené pokrmy, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii.