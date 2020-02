Odborník: Pri kybernetickej bezpečnosti by mal každý začať od seba

Bratislava 16. februára (TASR) – Pri kybernetickej bezpečnosti by mal každý začať od seba. Dôležité je uvedomovať si následky toho, čo by sa v súvislosti s naším konaním na internete mohlo stať. Aj to zahŕňa pojem kybernetická hygiena. Pre TASR to uviedol IT expert Vladimír Palečka z Aliter Technologies.



Na začiatok je podľa odborníka podstatné si uvedomiť, že všetko, čo je publikované na internete, už odtiaľ nikdy nezmizne. "Keď dám fotku na Facebook, Twitter, Instagram, bude tam navždy, môžem to zmazať ako chcem, stopa tam navždy zostane," vysvetlil.



Aj prihlasovanie na internet mimo domova by mali sprevádzať otázky o tom, či je sieť zaheslovaná a ako je kontrolovaná. "Keď mám na počítači citlivé údaje alebo mám heslá, ktoré sú menami mojich rodinných príslušníkov, tak je veľká pravdepodobnosť, že za pár sekúnd moje heslá odhalia," varoval Palečka.



Ako doplnil, hrozby a trendy je potrebné neustále sledovať. "Treba si zvykať na to, že je to súčasť každodenného života," poznamenal. Dôležité je počúvať rady odborníkov, zaujímať sa. Často však môžu byť podnetné a poučné aj skúsenosti iných. Ako príklad uviedol zálohovanie, neraz k nemu podľa neho používateľ pristúpi až po tom, ako príde o všetky údaje.



Kybernetická kriminalita podľa Palečku neustále rastie a stala sa miliardovým biznisom. Terčom útočníkov sú okrem jednotlivcov a súkromného sektora aj štátne inštitúcie, ako sú nemocnice či elektrárne. Ako pripomenul, aj v tejto oblasti je potrebné spájať sily jednotlivých zložiek, keďže štát nemôže zabezpečiť ochranu všetkým.