Odborník: Pri šikane sa veľa agresorov skrýva za prestíž či humor

Bratislava 3. októbra (TASR) - Pri šikane sa veľa agresorov skrýva za prestíž, postavenie, status dobrého žiaka, humor, príťažlivosť pre okolie či dvojzmysly. Pre TASR to v súvislosti s problematikou šikany uviedol odborník na jej prevenciu Peter Lengyel. Podľa neho sa často bavíme na obeti nevedomky spolu s agresorom.



"Potenciálneho agresora môžeme identifikovať napríklad tým, že využíva manipulatívne techniky, presadzuje seba na úkor iných, ignoruje a ponižuje potreby iných, vystupuje nadradene," priblížil odborník. Doplnil, že sa tak môže diať aj veľmi nepozorovane, keď agresor koná cez iné osoby a týmto spôsobom ich nepriamo šikanuje.



Lengyel upozorňuje, že medzi potenciálne obete patria aj deti s inakosťou, ktorú vnímajú ako svoje slabé miesto. "Tá inakosť z nich nerobí automaticky obeť, ale rozhodujúce je, ako sa s tým vedia vyrovnať. Neznamená to, že si za šikanu môžu samy, ale je to faktor, ktorý by preventista mal brať do úvahy," poznamenal.



Potenciálnymi obeťami sú podľa neho aj deti, ktoré v rámci nízkeho sebavedomia, nedostatku pozornosti či pocitu neschopnosti hľadajú sebarelizáciu. "Pozornosť, ktorú im dáva agresor, je pre ne zaujímavá aj napriek negatívam, ktoré obeť z toho má," podotkol Lengyel. Vysvetlil, že každý agresor je silný len do takej miery, ako mu to prostredie a okolie umožní. Rovnako to platí aj pri obeti. "Každá je slabá len tak, ako jej to okolie umožní," doplnil.