Odborník: Šikanovať môže aj učiteľ, no rovnako môže byť aj šikanovaný

Bratislava 8. októbra (TASR) - Šikanovať môže aj učiteľ, no rovnako môže byť aj šikanovaný. Pre TASR to v súvislosti s problematikou šikany uviedol odborník na jej prevenciu Peter Lengyel. Podľa neho sa málo hovorí o tom, že aj učiteľ je nevedomky súčasťou šikany, alebo pre ňu priamo vytvára podmienky.



"Časť šikanovania sa odohráva vedome, keď učiteľ alebo vychovávateľ natoľko zneužíva svoje postavenie a moc, že stavia do pozície obete žiaka," priblížil. Lengyel vysvetlil, že na školách ide najmä o ponižovanie, ironizovanie, podceňovanie, odmietanie alebo vytváranie nátlaku na dieťa.



Nevinné formy šikany sú podľa Lengyela skôr o tom, že učiteľ má nespravodlivý systém hodnotenia a nerovnomerný prístup k deťom. To medzi nimi spôsobuje konflikty a frustrácie, protežovanie detí kolegov či neschopnosť zvládnuť niektoré typy žiakov.



"Ale sú aj pedagógovia, ktorí pre uľahčenie svojej práce udomácnia v kolektíve zárodky šikany," poukázal Lengyel. Ide napríklad o podporu žalovania, donášania, "kupovania" si pozornosti, systémy odpustkov za službičky, stavanie slabších žiakov do pozície brzdy, snaha o odstránenie nepohodlných žiakov z triedy, nálepkovanie tried a detí, ich zbytočné porovnávanie či vyčleňovanie, napríklad na výlete.



Lengyel upozorňuje aj na šikanovanie učiteľov zo strany žiakov. Podľa neho ide o reálny a nie ojedinelý problém. Vysvetlil, že dôvodom nárastu je často neochota učiteľov riešiť takéto útoky zo strachu, že prídu o prácu, alebo že situáciu vyhrotia. "Stáva sa aj to, že učiteľ stratí trpezlivosť, zavolá políciu, ale keď policajt vysvetlí učiteľovi, že žiak môže za ten skutok dostať reálny trest, ktorý ho ovplyvní do budúcnosti, mnoho učiteľov cúvne," doplnil.



Rovnako ako pri deťoch je podľa Lengyela problémom, že sa obeť šikanovania cíti byť neschopná riešiť situáciu. "Na šikanovaného učiteľa sa často kolegovia a rodičia dívajú ako na neschopného spraviť si poriadok," poznamenal odborník. Na rozdiel od žiaka sa však učiteľ ako dospelý človek môže právne brániť, samostatne sa dovolávať svojich práv a rozhodovať sa.